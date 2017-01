SOS inteligenţa constănţeană!

Pentru al şaselea an consecutiv, elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa s-au calificat la finala concursului internaţional Space Settlement Design Competition organizat de centrul NASA din Houston, Texas, fiind singurii din ţară care au reuşit această performanţă. Şi, ca în fiecare an în care s-au calificat, elevii mircişti sunt nevoiţi să se lupte pentru a obţine banii necesari deplasării la Houston, unde are loc finala. Dacă nici în anii trecuţi acest lucru nu era uşor, acum, din cauza crizei economice, eforturile depuse de mircişti sunt duble. Organizatorii asigură participanţilor doar cazarea pe patru zile, în perioada 31 iulie - 3 august (în prima zi are loc primirea participanţilor şi ultima zi este rezervată plecării acestora). Competiţia se desfăşoară în perioada 31 iulie - 2 august. Având în vedere complexitatea competiţiei, pregătirile pe care fiecare echipă trebuie să le facă înainte de demararea acesteia impun prezenţa la locul de desfăşurare a concursului cu câteva zile înainte. Prin urmare, participanţii trebuie să facă rost atât de bani pentru transport, cât şi pentru cele 2-3 zile de cazare în plus. „În urma unui calcul făcut împreună cu elevii, avem nevoie de aproximativ 65.000 de lei. Sperăm să facem rost de bani pentru, măcar, jumătate din cei 16 membri ai echipei, pentru a nu ne face de râs şi a rata participarea”, a declarat profesorul coordonator Ion Băraru, din cadrul CNMB.

ROMÂNIA NU ARE SOLUŢII. Din fericire, nu există un termen pentru a confirma participarea, astfel că există speranţe ca, măcar pe ultima sută de metri, geniile constănţene să primească bani pentru a participa la competiţie. „În celelalte ţări nici nu se pune problema ca finaliştii să nu reuşească să facă rost de banii necesari. Echipa Indiei, de exemplu, se deplasează din fondurile pentru cheltuieli neprevăzute alocate Ambasadei Indiei din SUA”, a precizat prof. Ion Băraru. Echipa României este formată din elevii mircişti Alexandra Bogatu (clasa a XI), Adela Buciuc (clasa a X-a), Vicenţiu Ciorbaru (absolvent), Anamaria Ienaşcu (clasa a XII-a), Răzvan Marinescu (absolvent), Ionuţ Alexandru Mihalcea (clasa a XI-a), Bianca Mocanu (clasa a XI-a), Ozgür Osman (absolvent), Alexandra Pavel (clasa a XI-a), Monica Păun (clasa a XII-a), Dana Pisică (clasa a XI-a), Cristiana Anca Popa (clasa a XII-a), Alexandru Popovici (absolvent), Irina Puşcaşi (clasa a X-a), Mihai Roman (absolvent) şi Adrian Velicu (absolvent). Cei 16 elevi sunt coordonaţi de prof. Ion Băraru şi Radu Dragomir. Deşi de şase ani elevii mircişti câştigă, la fiecare ediţie, cel puţin un premiu important şi zeci de medalii (în 2007 şi în 2009 au câştigat şi Marele Premiu), încă nu s-a găsit o soluţie pentru ca aceştia să nu mai fie nevoiţi să se confrunte, an de an, cu aceeaşi problemă. Mai ales că, de pe urma rezultatelor obţinute de aceştia, imaginea României are numai de câştigat.