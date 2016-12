SOS: Numărul cazurilor de cancer va crește alarmant!

Cancerul reprezintă una dintre principalele cauze ale morbidității și mortalității la nivel mondial, cu aproximativ 14 milioane de cazuri noi și 8,2 milioane de decese cauzate de maladie în 2012, subliniază Organizația Mondială a Sănătății (OMS) într-un articol publicat pe site-ul său, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului (4 februarie). Potrivit OMS, numărul cazurilor de cancer va crește cu aproximativ 70% în următoarele două decenii. Cele cinci tipuri de cancer cel mai frecvent diagnosticate în 2012 la bărbați au fost cancerul pulmonar, de prostată, de colon, de rect, de stomac și de ficat, în timp ce, la femei, cele mai frecvente au fost cazurile de cancer de sân, de colon, de rect, de col uterin și de stomac. Per ansamblu, în același an 2012, cele mai multe decese cauzate de cancer au fost cele provocate de cancerul pulmonar (1,59 milioane de decese), de cancerul la ficat (745.000 decese), de cancerul de stomac (723.000 decese), de cancerul colorectal (694.000 decese), de cancerul de sân (521.000 decese) și de cancerul esofagian (400.000 de decese). De asemenea, aproximativ 30% din decesele cauzate de cancer au avut la bază cinci factori principali de risc, comportamentali și dietetici: un indice de masă corporală crescut, consumul redus de fructe și legume, lipsa exercițiilor, fumatul și consumul de alcool. Fumatul este cel mai important factor de risc, fiind cauza a aproximativ 20% dintre decesele cauzate de cancer și a circa 70% din decesele provocate de cancerul pulmonar. În țările cu venituri medii și mici, infecțiile virale sunt responsabile pentru circa 20% din decesele provocate de cancer. Spre exemplu, virusul hepatitei B (HBV), virusul hepatitei C (VHC) și anumite tipuri de papilomavirus uman (HPV) cresc riscul de a dezvolta cancer hepatic sau de col uterin, iar infecția cu HIV este responsabilă, la rândul său, pentru un risc crescut de cancer de col uterin. Îmbătrânirea este un alt factor fundamental în dezvoltarea cancerului. Cercetătorii au observat o creștere dramatică a incidenței cancerelor odată cu înaintarea în vârstă, foarte probabil din cauza acumulării riscurilor de a dezvolta diferite tipuri de cancer de-a lungul vieții, combinată cu faptul că mecanismele de refacere ale organismului tind să își piardă din eficacitate. Potrivit OMS, se estimează că numărul de cazuri de cancer pe an va crește de la 14 milioane în 2012 la 22 de milioane în următorii 20 de ani.