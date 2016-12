Şoseaua de coastă, în tandem cu reabilitarea plajelor

10:48:58 / 11 Februarie 2014

Plaja de la Zorile

Dupa cum stim o parte din plaja de la Zorile a fost vanduta unui investitor.Daca nu se facea soseaua de coasta cum valorifica ala terenul cumparat?Asta e smecheria cu soseaua de coasta,culmea coincidentei sensul giratoriu va fi la el in poarta!!! In timp ce orasul este o ruina cu zone pestilentiale (a se vede zona dintre gara si autogara sud )mizerie ca in bantustane in tot orasul dam la fraieri puiul si uleiul ca sa fim alesi.Poate a venit timpul stimati constanteni sa nu mai alegem mercenarii astia.