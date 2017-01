Şoseaua de coastă, prioritară pentru municipalitate

Primăria şi Consiliul Local Constanţa au pregătit mai multe proiecte de investiţii în vederea dezvoltării oraşului, o bună parte din acestea fiind axate pe turism. Încă din 2004, municipalitatea a pregătit o serie de proiecte inovatoare care, dacă ar fi fost puse în practică, am fi avut în prezent un turism de calitate superioară. Din nefericire, încăpăţînările politice au făcut ca municipiul Constanţa să piardă importante fonduri europene. Şoseaua de coastă ar fi putut fi finalizată dacă foştii miniştri ai Mediului ar fi avizat acest proiect. Din cauza luptelor politice, municipiul Constanţa a pierdut în două rînduri finanţări europene nerambursabile, de aproximativ 20 de milioane de euro. Acum, cînd din punct de vedere politic se poate spune că problema a fost rezolvată, a apărut criza economică mondială. Primarul Constanţei susţine că, dacă proiectul şoselei de coastă nu are probleme, finanţarea fiind asigurată din fonduri de la bugetul local şi fonduri europene, alte proiecte precum Orăşelul Lacustru de pe lacul Siutghiol vor fi nevoite să aştepte. Mazăre a declarat, ieri, după şedinţa Consiliului Local Municipal, că proiectul şoselei de coastă este cel care îl interesează cel mai mult în prezent. „Cel mai tare mă arde şoseaua de coastă. Trebuie să discutăm, să vedem în ce măsură vom face ceva. Am înţeles că Ministerul Turismului are un buget. Trebuie să discutăm cu hotelierii, cu cei care fac turism, să le spunem ce avem în vedere pentru vara asta. Să vedem cine face programele şi ce avem în vedere pe termen scurt şi lung în Mamaia. Să vedem ce facem cu teleschiul, cu Orăşelul Lacustru şi cu celelalte proiecte. Pentru şoseaua de coastă ne zbatem acum să obţinem fonduri. Pentru alte proiecte, cum ar fi Orăşelul Lacustru, va trebui să mai aşteptăm. Sîntem în căutări pentru un investitor dispus să investească 40 de milioane de euro în ghiolul nostru. În ceea ce priveşte proiectul teleski-ului nautic, se ştie că acesta este realizabil, fiind finanţat de la bugetul local şi din fonduri europene“, a explicat Radu Mazăre. În cadrul şedinţei de ieri, consilierii locali municipali au aprobat două proiecte privind indicatorii tehnico-economici şi Studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţii „Construire Orăşel Lacustru pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia“ şi pentru obiectivul „Construire Teleski Nautic pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia“.