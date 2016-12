Soţia liderul conservator britanic iese din umbră

În condiţiile în care avansul conservatorilor britanici în faţa laburiştilor scade, cu câteva săptămâni înainte de alegerile legislative, liderul lor, David Cameron, a decis să îşi folosească arma secretă: soţia sa. Samantha Cameron a acordat primul său interviu televizat, care urma să fie difuzat duminică seară, dezvăluind latura dezordonată a soţului său, precum şi pasiunea sa pentru bucătărie şi pentru filmele western. În vârstă de 38 de ani, această aritocrată şic, femeie de afaceri de succes cu o tentă rebelă, se distanţează de imaginea tradiţionalistă a soţului său. Departe de puloverele tradiţionale şi de colierele cu perle, are un tatuaj cu delfin şi, potrivit revistelor, şi-a petrecut o mare parte din studenţie jucând biliard în puburi. Chiar ar fi votat pentru fostul premier laburist Tony Blair, potrivit unui colaborator, care apoi a retras declaraţia.

Samantha Cameron se exprimă rar în public, dar alegerea unei rochii de la Marks and Spencer, modestă, dar elegantă, pentru conferinţa Partidului Conservator anul trecut, a ocupat prima pagină a ziarelor. Şi prezenţa sa va deveni din ce în ce mai puternică, pe măsură ce bătălia dintre partidul de centru-dreapta al soţului său şi laburiştii lui Gordon Brown se va intensifica înainte de alegerile legislative. „Suntem împreună de 18 ani şi am traversat perioade destul de dificile şi pot spune, sincer, că nu cred că am fost abandonată în vreun fel în cursul acestei perioade”, a afirmat soţia lui David Cameron, potrivit unor fragmente din interviul său date publicităţii de postul ITV. Soţul său, educat la şcoala privată foarte selectă Eton, apoi la universitatea Oxford, încearcă să scape de imaginea de aristocrat snob, pentru a demonstra că poate îneţelege problemele britanicilor de rând. Consilierii săi pe probleme de comunicare speră că Samantha, poreclită SamCam de presă, îl va ajuta să îşi construiască o imagine de om obişnuit. Însă, în pofida stilului său democratic, această fiică de baron este descendentă din regele Carol al II-lea şi are un rang superior soţului său. Samantha l-a întâlnit pe David Cameron când avea 21 de ani, în timp ce se afla în vacanţă în Italia. Pe atunci era studentă la arte, iar el consilierul în ultimul Guvern conservator al lui John Major. Patru ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit şi au avut trei copii: Ivan, Nancy şi Elwen. Primul fiu, Ivan, născut cu handicap şi suferind de epilepsie, a murit anul trecut, la vârsta de şase ani.

În condiţiile în care Sarah Brown, soţia premierului laburist şi-a consolidat prezenţa mediatică în ultimele luni, presa prevesteşte deja „o luptă a doamnelor” în următoarea campanie electorală.