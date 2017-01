Soţia lui Alex Rodriguez a depus cererea de divorţ

Cynthia Rodriguez, soţia vedetei New York Yankees, a depus la tribunal cererea de divorţ, invocînd ca principal motiv presupusele infidelităţi ale soţului ei, despre care s-a spus că ar avea o relaţie cu Madonna. “Mariajul părţilor este total distrus din cauza aventurilor extraconjugale ale soţului şi a altor neînţelegeri de cuplu”, declară Cynthia Rodriguez în dosarul depus la tribunalul din Miami. Soţia jucătorului de baseball Alex Rodriguez nu a menţionat motivele pentru care nu doreşte să salveze căsnicia ce durează de aproape şase ani, declarînd doar că a făcut toate eforturile posibile pentru a-şi continua căsnicia cu Alex Rodriguez. Tribunalul a ţinut, însă, cont de articolele apărute în presă, care vorbeau despre o presupusă relaţie a lui Alex Rodriguez, de 32 de ani, cu Madonna, de 49 de ani. Însă, cîntăreaţa pop a negat informaţiile conform cărora ar avea o relaţie cu jucătorul american de baseball şi a infirmat, totodată, zvonurile referitoare la un posibil divorţ de soţul său, regizorul Guy Ritchie. “Nu am nicio relaţie cu Alex Rodriguez. Nu am nimic de-a face cu stadiul în care se află căsnicia sa ori cu ce religie alege să studieze”.

Potrivit articolelor apărute în presă, cei doi împărtăşesc aceleaşi idei cu privire la Cabala, o formă mistică a iudaismului. Cynthia Rodriguez doreşte să obţină custodia ambilor copii, casa pe care cei doi soţi o deţin în Coral Gables din Florida şi pensie alimentară. “Soţul îşi permite să plătească orice formă de pensie alimentară”, se mai arată în dosarul depus la tribunal. În decembrie, Alex Rodriguez a semnat un contract pe zece ani cu Yankees, în valoare de 275 de milioane de dolari, devenind astfel cel mai bine plătit jucător de baseball.