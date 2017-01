Soţia lui Berlusconi cere pensie alimentară de 3,5 milioane de euro pe lună

Veronica Lario, soţia premierului italian, a cerut, în cadrul procesului de divorţ să i se plătească o pensie alimentară de 43 de milioane de euro pe an, echivalentul a 3,5 milioane de euro pe lună. Silvio Berlusconi a refuzat, propunând 200.000 de euro pe lună, această sumă fiind negociabilă şi putând urca până la 300.000 de euro pe lună.

Veronica Lario, în vârstă de 52 de ani, exasperată, după un mariaj de 30 de ani, de comportamentul soţului ei faţă de o serie de mai multe femei tinere, a cerut divorţul la începutul lunii mai. Picătura care a umplut paharul a fost prezenţa, în luna aprilie, a lui Silvio Berlusconi, în vârstă de 72 de ani, la petrecerea de majorat organizată de o tânără blondă din Neapole, Noemi. Surse apropiate şefului Guvernului de la Roma au afirmat că o sumă cuprinsă între 60 şi 70 de milioane de euro a fost deja vărsată în contul Veronicăi Lario, informaţie asupra căreia avocaţii acesteia păstrează tăcerea.

Silvio Berlusconi şi Veronica Lario s-au cunoscut în 1980 şi s-au căsătorit civil zece ani mai târziu. Cei doi au împreună trei copii: Barbara, de 24 de ani, Eleonora, de 22 de ani, şi Luigi, de 20 de ani. Între 1996 şi 2007, Silvio Berlusconi a fost desemnat cel mai bogat om de afaceri din Italia. În 2008, a ocupat a treia poziţie în acest clasament. Cu o avere estimată la 6,5 miliarde de dolari, Silvio Berlusconi a urcat pe a doua poziţie, în Italia, şi pe locul al 70-lea în clasamentul “Forbes” 2009 al celor mai bogaţi oameni din lume. Fininvest, holdingul familiei Berlusconi, deţine Mediaset şi trei posturi comerciale de televiziune, fiind prezent şi în presa scrisă, prin grupul Mondadori, ce include peste 50 de firme. Trustul Fininvest este prezent şi în domeniile bancar, al asigurărilor, prin compania Mediolanum şi în cel fotbalistic, prin clubul A.C. Milan.

Un alt divorţ important s-a pronunţat ieri. Fiica cea mare a regelui Juan Carlos I, infanta Elena, a divorţat de soţul său, Jaime de Marichalar, de care era separată de doi ani. Infanta Elena, în vârstă de 45 de ani, a patra în ordinea succesiunii la tronul Spaniei, s-a căsătorit în 1995, la Sevilla, cu Jaime de Marichalar, de 46 de ani, cu care a avut doi copii, Felipe, născut în 1998, şi Victoria, născută în 2000. Divorţul a fost pronunţat prin acordul părţilor. Regele Juan Carlos mai are o fiică, Cristina, care are patru copii şi locuieşte la Washington cu soţul său, Inaki Urdangarin, reprezentant al companiei Telefonica în SUA. Fiul regelui Juan Carlos, prinţul moştenitor Felipe, în vârstă de 41 de ani, are doi copii, infantele Leonor şi Sofia, cu soţia sa, Letizia.