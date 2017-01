Pictorul şi designerul Constantin Grigoruţă, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAP), va organiza, pe data de 14 martie, la Muzeul de Artă din Constanţa, o nouă expoziţie de grafică şi fotografie. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, Constantin Grigoruţă a vorbit atît despre cariera sa artistică, cît şi despre proiectele în care se va implica pe parcursul acestui an.

Reporter: Ce proiecte aveţi pentru anul acesta?

Constantin Grigoruţă: Luna trecută, am avut o expoziţie care s-a bucurat de un real succes în rîndul constănţenilor. Pe data de 14 martie, la Muzeul de Artă va avea loc o expoziţie, în colaborare cu Valter Paraschivescu. Va fi o prezentare de grafică şi pictură, la care este invitată şi o un interpret din Italia, Paulo Proromo, care va prezenta piese de jazz. Mai am o altă expoziţie, programată pentru luna mai, încă nu am stabilit data exactă. De asemenea, va mai fi o expoziţie în luna iunie, care va include şi lucrările unui grafician foarte bun, Adrian Timar. Mai am în derulare două proiecte cu elevii mei de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. Proiectele se axează pe grafică şi fotografie, sînt prelucrări cu trimitere la bibliografia pe care o lucrează.

Rep: Cît timp dedicaţi propriilor creaţii?

C.G: Încerc să fac în aşa fel încît să nu treacă zi în care să nu aştern ceva pe hîrtie. Este o metodă pe care vreau să o aplice chiar şi elevii mei. Dacă a trecut o zi şi nu ai desenat, lucrurile încep să „scîrţîie”.

Rep: Artistul Constantin Grigoruţă mai are timp liber?

C.G: Da! O zi din săptămînă o dedic familiei. Ies la o plimbare cu soţia mea.

Rep: De unde vă inspiraţi? Aveţi o muză?

C.G: Am parte de o soţie care mă înţelege şi această armonie din familie mă ajută. Aş putea spune că soţia mea este o adevărată inspiraţie.

Rep: Mai prezintă interes arta plastică pentru tinerii din ziua de azi?

C.G: Mai avem tineri atraşi de artă şi asta o dovedeşte prezenţa lor într-un număr destul de mare la expoziţii. De asemenea, pot spune că mulţi aleg să se înscrie la o şcoală de artă.

Rep: La ce vîrstă aţi debutat în această meserie?

C.G: Am debutat la vîrsta de opt ani. Încă de atunci am avut aproape oameni care să mă iniţieze în arta plastică. Omul căruia simt că îi datorez foarte mult pentru ceea ce am ajuns este pictorul Horia Popp. Am avut deosebita plăcere să lucrez cu mari artişti, de la care am avut multe de învăţat.