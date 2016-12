Soția sirianului găsit mort în portbagaj și-a pus sora să-i trimită scrisori de amenințare

Informații incredibile ies la iveală în cazul cetățeanului sirian găsit mort, în luna aprilie a anului trecut, în portbagajul mașinii sale. Potrivit unor surse citate de România TV, soția lui Haj Saleh, Maria Andreea Pătrașcu, judecată pentru uciderea acestuia, a fost interceptată în timp ce îi cerea surorii sale să îi trimită o scrisoare de amenințare în închisoare, pe care să o redacteze în așa fel încât să pară că vine din partea mafiei arabe. Maria Andreea Pătrașcu spera ca în acest fel să poată invoca în fața instanței faptul că viața ei este în pericol și să scape astfel de măsura arestului preventiv. "Inculpata îi cerea surorii sale să compună un text de amenințare, din partea mafiei arabe contra ei, să își cumpere mănuși chirurgicale și apoi să trimită plicul înapoi către ea, dar să o facă din afara Bucureștiului. Voia să arate instanței că este supusă unei torturi psihice din partea mafiei arabe. Sora nu a fost de acord‎", a declarat un avocat citat de România TV.

Procesul crimei care a șocat o țară întreagă a început în vara anului trecut. Maria Andreea Pătrașcu ar fi luat inițial în calcul varianta de a înscena sinuciderea bărbatului, potrivit rechizitoriului. Conform documentului respectiv, Maria Andreea Pătrașcu și amantul ei, Gabriel Alfons-Arhire, au plănuit crima. „Cu aproximativ o săptămână înaintea comiterii faptei, am avut o discuţie cu inculpata Pătraşcu Maria Andreea, în care aceasta s-a plâns că soţul său o teroriza cu ideea de a pleca în Marea Britanie, încercând să îi inducă ideea de a-i duce copilul acolo, iar după aceea mai văd ei ce fac. În acest context, în care Andreea se temea pentru viaţa ei şi de perspectiva pierderii copilului, am stabilit de comun acord să îl omorâm pe soţul său", a declarat Arhire în faţa procurorilor. În plus, acesta a recunoscut că au existat "diverse scenarii" luate în considerare, însă, într-un final, au decis să-i dea lui Haj Saleh somnifere. Cei doi au pregătit din timp şi modul în care aveau să scape de cadavru, așa că au cumpărat de la un hipermarket din cartierul bucureștean Pantelimon saci mari de gunoi.

Odiosul omor ar fi avut loc în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2014, atunci când suspecta l-ar fi invitat pe Haj Saleh la cină. Fără să bănuiască ce avea să se întâmple, bărbatul și-a făcut apariția. Nu avea cum să știe adevăratele intenții ale femeii care îi pregătise, se pare, o masă... fatală. Polițiștii citați de Mediafax spun că Maria Pătrașcu i-ar fi pus soțului ei un flacon de Diazepam în mâncare și în băutură. Supradoza poate duce la deces prin paralizie respiratorie sau colaps cu insuficienţă renală acută.După ce ar fi fost otrăvit, sirianul a fost îndesat de amantul Mariei Pătrașcu într-un geamantan. După acest pas, Gabriel Alfons-Arhire ar fi cărat trupul neînsuflețit al victimei până la mașina de serviciu a acesteia, un Opel Vectra cu numărul de înmatriculare CT 18 PER, și l-ar fi așezat în portbagaj. Apoi, suspectul ar fi condus până pe Șoseaua Pantelimon, unde ar fi abandonat autoturismul chiar peste drum de Secția 9 Poliție. Patru luni mai târziu, din pură întâmplare, cadavrul avea să fie descoperit...