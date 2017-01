Soţii Nemeş, arestaţi în dosarul Blejnar (ANAF), se ascundeau într-un buncăr atomic

Potrivit Antena 3, soţii Radu şi Diana Nemeş, acuzaţi că, împreună cu Codruţ Marta - fostul şef de cabinet al preşedintelui ANAF, Sorin Blejnar -, ar fi înşelat statul român cu peste 15 de milioane de euro, s-ar fi ascuns într-un buncăr atomic, pe teritoriul SUA. Este vorba despre o serie de fotografii cu cei doi, din momentul în care au fost arestaţi în Statele Unite, după ce timp de peste un an şi jumătate au fost în urmărire generală prin Interpol, pentru fraudă şi evaziune fiscală. "Sub proprietatea pe care cuplul Nemeş urma să construiască o casă masivă, agenţii au găsit un buncăr subteran complet utilat şi mobilat, cu o uşă de oţel care putea fi închisă din interior. Buncărul ar fi putut găzdui confortabil familia luni de zile, dacă nu chiar ani, având în vedere depozitele de hrană găsite în această structură", se arată în referatul procurorilor americani. Potrivit Antena 3, Diana Nemeş a cerut autorităţilor americane să fie eliberată pe motiv că este însărcinată. "Diana Nemeş susţine că sarcina ei ar fi pusă în pericol de o lungă încarcerare. Centrul Federal de Detenţie SeaTac, unde în prezent se află în arest, are toate utilităţile să satisfacă nevoile medicale în timpul sarcinii. Statele Unite au confiscat cu succes doar o mică parte a averii pe care ea şi soţul ei au acumulat-o prin sistemul de evaziune fiscală. Banii au fost spălaţi în România, în Dubai şi, ulterior, de aici, aşa cum este detaliat în plângerea Statelor Unite", potrivit referatului procurorilor americani. "Ea a transferat fonduri din Dubai unor brokeri specializaţi în tranzacţii cu metale preţioase, pentru a cumpăra cantităţi semnificative de aur. Diana Nemeş a deschis numeroase conturi bancare, în numele societăţilor pe care le-a creat, pentru a deţine titlul de proprietate asupra activelor şi a ascunde controlul soţului asupra lor", se mai scrie în referatul procurorilor americani. Soţii Radu şi Diana Nemeş urmează să fie extrădaţi în ţara noastră. Un nou termen pentru cei doi a fost programat pentru 22 mai, când va avea loc o audiere cu privire la extrădarea lor.