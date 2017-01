Soțul Alinei Gorghiu, în centrul unui scandal de corupție

Gura leului DNA cere mereu politicieni. Așa se face că, miercuri, mai mulți oameni politici au călcat pragul sediului central al Direcției pentru a da diverse explicații. Printre cei chemați se numără și soțul co-președintelui PNL Alina Gorghiu, fostul ministru delegat pentru Mediul de afaceri Lucian Isar. El a fost audiat în calitate de martor, într-un dosar deschis în urma unor plângeri făcute chiar de Isar. Această simplă informație l-a stârnit pe fostul premier Victor Ponta să facă dezvăluiri explozive legate de integritatea lui Isar. Concret, Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că fostul ministru a încercat să ia mită. „În cei aproape patru ani în care am condus Guvernul, am primit o singură informare de la instituțiile specializate ale statului despre o tentativă clară de corupție din partea unui ministru - Lucian Isar. Mi s-a spus că a cerut diverse beneficii de la un mare investitor american în schimbul sprijinului pentru implementarea unui proiect important în România. I-am spus și lui Crin Antonescu de situație, iar în câteva ore l-am înlocuit pe Isar cu Mihai Voicu”, a explicat Ponta.

REPLICĂ DURĂ Reacția lui Isar la spusele fostului său șef sunt pe măsura dezvăluirilor legate de el: „Am vorbit în spațiul public despre cazuri dureroase pentru Ponta. Probabil că prezența mea la DNA, în calitate de martor, i-a oferit pretextul de a mai arunca mizerii în spațiul media. Îl voi acționa în justiție. Oricum are deja experiență cu instanțele. Un drum în plus sau în minus la Tribunal nici nu va conta”, a replicat Isar. La rândul său, și Crin Antonescu a ținut să facă anumite precizări, mai ales că numele lui a fost menționat de Ponta. Antonescu a explicat că fostul premier nu a avut o relație prea bună cu Isar, pe care a insistat să îl schimbe din funcție. Totodată, fostul lider PNL a recunoscut că Ponta l-a informat despre suspiciunile pe care le avea în legătură cu soțul Alinei Gorghiu, însă fără să precizeze ce bază au aceste acuzații. „Eu nu am crezut atunci, cum nu cred nici acum și nu cred până la proba contrarie în acuzațiile aduse lui Lucian Isar”, a spus Antonescu. Dacă afirmațiile lui Ponta sunt suficient de argumentate încât să îi facă probleme lui Isar rămâne de văzut. Dar nu ar fi de mirare ca soțul Alinei Gorghiu să intre mai des în gura DNA, pentru că nu prea iese fum fără foc. În fond, vizita în calitate de martor a fost doar o încălzire.