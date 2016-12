Soţul Antoniei ştia de idila cu Velea

Soţul Antoniei, italianul Vincenzo Castellano, mărturiseşte că ştia de relaţia acesteia cu Alex Velea încă de anul trecut, înainte de a apărea în presă. Italianul a declarat că mai este foarte puţin până când va definitiva actele de divorţ cu artista. Cei doi vor apela la notar şi spun că nu vor miza pe partaj, ci, mai important, pe modul în care va fi crescută fiica lor, Maia.

„Suntem despărţiţi cumva, dar nu am făcut-o încă legal. Urmează, însă, să o facem. O să mergem la un notar. Ea are altă viaţă, eu am altă viaţă. Nu mai e nimic între noi”, a declarat italianul.

Cel mai „interesant” lucru pe care îl face public Vincenzo este, însă, confirmarea idilei dintre Antonia şi Alex Velea. Acesta spune că a aflat chiar de la ea. „Eu ştiam de la ea, adică am aflat înainte să apară în presă, nu mai eram de mult împreună, eram despărţiţi. Ea a venit la mine şi eu am apreciat chestia asta”, a mărturisit Vincenzo Castellano, adăugând că nu înţelege de ce ea nu recunoaşte idila în mod public.