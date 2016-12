Soţul infidel, bun de plată!

Noul Cod Civil, care intră în vigoare pe 1 octombrie, aduce noi prevederi pentru căsătorie şi divorţ. Partenerul vinovat pentru desfacerea căsniciei va trebui să-i plătească daune celuilalt. Infidelitatea va fi plătită scump de soţi, dacă Tribunalul va decide că acesta este motivul desfacerii căsătoriei. Culpa exclusivă include: infidelitatea unuia dintre soţi, acte de violenţă morală sau fizică, consum în exces de băuturi alcoolice, părăsirea nejustificată a domiciliului, existenţa unor nepotriviri de ordin fiziologic etc. Codul Civil pune însă şi o condiţie la acordarea acestor daune: soţul înşelat va avea dreptul la compensare abia după 20 de ani de căsnicie. „Prestaţia compensatorie a fost inspirată din Codul Civil Francez, iar în dezbaterea din Parlament a fost salvată de un avocat-parlamentar”, a explicat decanul Facultăţii de Drept din Bucureşti, Flavius-Antoniu Baias. Prestaţia compensatorie poate fi în bani, sub forma unei sume globale sau rentă viageră ori uzufructul asupra unor bunuri mobile şi imobile. Contractele prenupţiale, denumite „convenţii matrimoniale”, vor putea stipula dreptul fiecărui soţ la anumite bunuri. Acestea pot fi modificate şi în timpul căsniciei, dar la cel puţin un an după încheierea acesteia. O altă noutate în Codul Civil este pensia de întreţinere în caz de divorţ, chiar dacă nu există copii minori, în cazul în care soţul care pierde procesul are o avere considerabil mai mare decât a celui care l-a câştigat.