Soţul Sandei Ladoşi, grav bolnav în arest

Ştefan Tache, soţul Sandei Ladoşi, a încercat să scape de închisoare susţinând că e grav bolnav şi că, netratat timp de două sau trei săptămâni, organismul său va ceda. Bărbatul a apărut joi, în faţa judecătorilor de la Curtea de Apel, extrem de afectat de regimul de detenţie şi le-a spus magistraţilor că starea să de sănătate nu-i permite să stea în spatele gratiilor.

„Sunt foarte bolnav, de un an de zile umblu prin spitale. Am cardiopatie ischemică, diabet zaharat şi cancer la colon pentru care fac chimioterapie. Am fost diagnosticat în ianuarie 2013 şi m-am operat în martie. Astăzi (n.r. - joi) ar fi trebuit să-mi fac un nou set de analize înainte de a mă duce să mă operez pentru a două oară în Austria. Fac tot felul de clisme, antibiotice în colon şi chimioterapie modernă. Din cauză că sunt arestat, am întrerupt tratamentul şi în două-trei săptămâni s-ar putea să cedez“, le-a spus Ştefan Tache judecătorilor.

Magistraţii au anunţat că vor decide dacă-l vor cerceta pe acesta în stare de arest sau în libertate abia săptămâna viitoare. Tache este acuzat de procurorii DIICOT că ar face parte dintr-o reţea de evaziune fiscală ce ar fi produs statului, prin evaziune, o pagubă de peste patru milioane de euro.