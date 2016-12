South Stream, la start!

Astăzi, Gazprom va semna un acord cu partenerii străini -compania italiană ENI, cea germană Wintershall şi cea franceza EDF - pentru construierea gazoductului South Stream, destinat să aprovizioneze cu gaz rusesc Uniunea Europeană, via Marea Neagră. Acordul de acţionariat va fi \"garanta realizării proiectului\" şi va fi semnat în cadrul Forumului de investiţii \"Soci-2011\", în prezenta premierului rus Vladimir Putin, scrie \"Kommersant\". Acţionariatul arată astfel: Gazprom 50%, Eni 20 %, EDF şi Wintershall cate 15%. Primul tronson cu o capacitate de 15,75 miliarde metri cubi pe an va fi dat în exploatare până în 2015, iar preşedintele Gazprom Aleksei Miller a dat asigurări că vor respecta graficul lucrărilor. Kommersant notează că autorităţile europene exercită presiuni asupra participanţilor la proiectului rus, în favoarea proiectului european Nabucco. UE a cerut să înceteze să mai exercite presiuni la adresa Azerbaidjanului şi Turkmenistanului, potrivit unei declaraţii făcute miercuri de comisarul european pentru energie Guenther Oettinger şi citat de Deutsche Welle. Ca reacţie, Moscova a spus că UE îşi demonstrează, în felul acesta, intenţia de a interveni direct în stabilirea statutului juridic al Mării Caspice, care se dispută în prezent între cinci ţări riverane - Rusia, Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan şi Kazahstan. Moscova şi Teheranul se opun construcţiei vreunei conducte pe sub Marea Caspică până la delimitarea definitivă a zonelor între cele cinci ţări riverane.