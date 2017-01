„Souvenir ticket” pentru fanii înflăcăraţi „Deep Purple”

Organizatorii concertului „Deep Purple”, care va avea loc pe data de 31 octombrie, în capitală, pregătesc evenimentul cu cea mai mare minuţiozitate. Fiind vorba despre o trupă legendară, de valoare incontestabilă, organizatorii se gîndesc şi la fanii „Deep Purple”, care vor dori să păstreze mult timp amintirea nopţii unice care va urma. Astfel că, fanii trupei vor putea cumpăra bilete „suvenir”, acestea fiind tipărite în ediţie limitată, sub forma siglei formaţiei. Biletele sînt disponibile începînd de astăzi, la preţul de 15 lei, fiind un mod inedit de a păstra amintirea unui concert incendiar, dar „Souvenir ticket” nu asigură şi intrarea la evenimentul muzical. Lansarea acestui tip de bilet este o premieră pe piaţa din România. „Souvenir ticket” va fi livrat în plic, pentru maximum de protecţie.

Concertul „Deep Purple” de la Bucureşti face parte din turneul mondial „The Rapture of the Deep”, care promovează albumul cu acelaşi nume. Prima parte a turneului a debutat în Statele Unite ale Americii, în luna iulie a acestui an. Concertul din România va deschide cea de-a doua parte a turneului, care se va desfăşura în Europa, urmînd ca pe 1 noiembrie, trupa să concerteze la Sofia, în Bulgaria, iar pe 3 noiembrie la Sarajevo, Bosnia, pe 4 noiembrie la Split, Croaţia, iar pe 6 noiembrie, la Budapesta, Ungaria.