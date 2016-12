Şova confirmă, prin documente, masterul la Londra

Continuă isteria legată de studiile pe care politicienii le au trecute în CV. În vizorul public este şi ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, Dan Şova. El a lămurit, în legătură cu un articol de presă apărut anul trecut legat de incertitudini legate de studiile sale de masterat de la Londra, că CV-ul postat pe site-ul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti era corect pentru că masterul a fost făcut, \'\'iar în CV nu exista menţionată deţinerea vreunei diplome\'\'. \'\'Am fost admis, înscris şi am urmat integral cursurile (n.r. - la London School of Economics). La sfârşitul cursurilor am informat că nu sunt interesat de vreo diplomă, întrucât am studiat doar pentru mine personal şi am cerut doar eliberarea unui certificat, ceea ce s-a şi întâmplat. Mai mult, am fost acuzat că m-aş fi lăudat că am un master pe care nu-l am. Complet neadevărat”, explică Şova, pe bogul său, ataşând şi documentele prin care a dovedit că a urmat cursurile masterului. (M.D.)