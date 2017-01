Şova încă trage ponoasele unei greşeli privind Holocaustul din România

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Dan Şova, declară, într-un comunicat, că are certitudinea informaţiei istorice care atestă Holocaustul din România şi susţine că se va implica ferm în înăsprirea legislaţiei împotriva rasismului şi antisemitismului. „Afirmaţiile pe care le-am făcut, în cadrul unei emisiuni tv, despre Holocaustul din România sunt absolut greşite. Am înţeles imediat acest lucru, mi-am asumat public greşeala şi am retractat, fără rezerve, cele declarate. Sunt un om de carte şi un politician responsabil şi doresc să subliniez, încă o dată, că a fost vorba despre o eroare, nu despre convingeri. O eroare regretabilă cauzată de necunoaşterea temeinică a tragicelor evenimente prin care a trecut poporul evreu în timpul celui de al doilea război mondial“, arată Şova în comunicat. El aminteşte că, imediat după acel „regretabil moment“, s-a retras din prim-planul vieţii politice româneşti pentru a studia şi a-şi completa informaţiile cu privire la acea perioadă tragică în istoria poporului evreu. El menţionează că ştie că cele afirmate de el în acea emisiune au provocat indignare şi nemulţumire în rândul comunităţii evreieşti. Dan Şova îşi exprimă speranţa ca aceste precizări „să lămurească pe deplin subiectul şi să stopeze orice încercare de speculare politică a acelui moment regretabil de la începutul anului“. (I.H.)