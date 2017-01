Spadasina Ana Maria Brînză a înţepat “argintul”

După “bronzul” cucerit marţi de Mihai Covaliu în proba de sabie, scrima românească a trăit un nou moment de glorie la Jocurile Olimpice. Cotată printre favoritele la un loc pe podium, Ana Maria Brînză a confirmat speranţele şi a cucerit medalia de argint în proba de spadă. Sportiva în vîrstă de 24 de ani şi-a mărturisit visul de a obţine o medalie la Beijing încă dinaintea plecării: “La Atena, singurul obiectiv a fost să nu mă fac de rîs. De această dată, va fi cu totul altfel, vreau medalie”. Încărcată cu optimism după ce a fost cotată cu a doua şansă la titlul mondial şi calificată direct între cele mai bune 16 spadasine, Ana Maria a început concursul în forţă şi a trecut în optimi de Megumi Harada, cu 15-11. Mult mai echilibrată a fost disputa cu rusoaica Liubov Shutova, din sferturi, dar românca s-a concentrat pe final şi s-a impus cu 15-13. Momentul decisiv a venit în semifinale, unde Ana Maria a tremurat serios în disputa de pe planşeu cu Ildiko Mincza-Nebald. Cele două au mers cap la cap, însă tuşa cîştigătoare i-a revenit sportivei “tricolore”, care a obţinut biletele pentru finală, învingînd cu 15-14. Ultimul act al întrecerii i-a adus în faţă Ana Mariei una din cele mai experimentate contracandidate, germanca Britta Heidemann, iar miza disputei şi-a pus amprenta asupra evoluţiei româncei. În aceste condiţii, Heidemann a pornit în trombă, conducînd cu 4-0. Treptat, românca a intrat în luptă, dar distanţa s-a păstrat mereu, singurul moment mai încins fiind înregistrat la scorul 12-10. Sub presiunea scorului, dar şi a timpului, Ana Maria a fost nevoită să forţeze, iar germanca a profitat, impunîndu-se în cele din urmă cu 15-11. “Sînt fericită şi pentru acest argint, chiar dacă a fost foarte greu acest ultim meci. Nu am putut să-i fac faţă adversarei mele. Din punct de vedere fizic, nu am mai avut resurse, trebuie să recunosc că a fost mai bună ca mine. A început mai bine meciul şi a fost mai concentrată. Au ţinut-o nervii mai bine. Mă aşteptam sa iau o medalie, dar nu ştiam ce culoare va avea”, a declarat Ana Maria. Pentru noua vicecampioană olimpică, “argintul” de la Beijing reprezintă cea mai mare performanţă din carieră, sportiva în vîrstă de 24 de ani avînd în palmares şi medalia de bronz la individual, la Mondialele din 2002, aur cu echipa la Europenele din 2006 şi 2008 şi argint la individual la CE din 2008. Totodată, românca a cîştigat şi trei etape de Cupă Mondială: Sankt-Petersburg (2008), Florina (2007) şi Budapesta (2006). Altfel, în finală pentru medalia de bronz, Ildiko Mincza-Nebald a învins-o pe chinezoaica Na Li, cu 15-11.