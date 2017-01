Şpagă în rate pentru Bac

Pe rolul Tribunalului Constanţa a avut loc, ieri, un nou termen în dosarul „Şpaga de la Bac”, de la Liceul „Ion Bănescu” din Mangalia. Alţi patru tineri care au susţinut examenul la această unitate de învăţământ au fost audiaţi de magistraţi. Una dintre tinerele prezente în sala de judecată a declarat în faţa judecătorilor că, în calitate de şefă a clasei, a strâns bani pentru protocol cu o săptămână înainte de Bacalaureat. Mai mult, ea a spus că elevii au dat câte 100 de lei, după care au semnat într-un tabel. Martora a precizat că banii strânşi au ajuns la mama unui coleg, Gabriela Alexoiu. „La început nu am ştiut la ce vor fi folosite sumele respective, dar apoi am aflat că ar fi trebuit să ajungă la preşedintele comisiei (n.r. - Gheorghe Amza), pentru a ne ajuta cu rezolvările. După proba de la limba română, a doua zi, doamna Alexoiu m-a sunat şi mi-a spus că trebuie să mai strâng bani, tot pentru preşedintele comisiei. Era vorba de suma de 3.000 de euro. Ştiu că preşedintele comisiei mânca la hotel „Cleopatra”, iar doamna Alexoiu plătea din banii ei, pentru că nu se strânsese toată suma. Cazarea s-a plătit din banii care erau strânşi deja. Între probe, doamna Alexoiu m-a sunat iar şi mi-a spus că preşedintele cere încontinuu şi să mai strâng nişte bani. Voia un parfum pentru soţia sa. Am aflat că voia şi bani de benzină, deoarece făcea drumuri la Constanţa zilnic, dar nu s-au mai strâns şi alte sume de bani”, a declarat martora. Aceasta a precizat că i-a dat lui Cătălin Alexoiu, un coleg de-al ei, banii în trei tranşe: prima dată - 3.150 de lei, a doua oară - 2.200 de lei şi mai apoi - 1.500 de lei.

SCANDAL DE PROPORŢII Scandalul şpăgii de la Liceul „Ion Bănescu” a izbucnit în vara anului trecut, atunci când Gheorghe Amza, preşedintele comisiei de Bac din centrul de examen nr. 37, a fost arestat preventiv. El aste acuzat că a primit de la mai mulţi elevi 3.000 de euro pentru a-i lăsa să copieze la disciplina chimie. Potrivit procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa, elevii i-ar fi plătit lui Gheorghe Amza şi cazarea, şi masa la un hotel din staţiunea Saturn, suma totală fiind de 1.863 de lei. „La data de 5 iulie 2013, inculpatul Amza Gheorghe, împreună cu alte persoane, a pus la dispoziţia elevilor rezolvările subiectelor la proba de chimie, în condiţiile în care acestea aveau caracter confidenţial”, se arată într-un comunicat al DNA Constanţa. În acelaşi dosar, procurorii i-au mai anchetat şi pe membrii comisiei de examen, pe profesorii supraveghetori, dar şi pe elevii care au dat şpagă. Scandalul de la Mangalia a izbucnit după ce pe băncile a doi elevi au fost descoperite fotocopii cu subiectele rezolvate.