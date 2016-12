Şpaga în spitale: ”Diferența pe care statul nu o acordă și pe care pacientul poate să o facă“

01:17:23 / 28 Februarie 2015

unde sunt....

sunt de acord ca medicina este un punct sensibil in tara noastra! din motive voluntare de toti medicii existenti in tara asta nu exista PROTOCOALE, tocmai pentru a nu fi luati de guler in caz ca acestea nu sunt respectate! in franta, dar nu numai, doar sa deschii usa unei sali de operatie esste un protocol de 25 de pagini care spune exact ce ai de facut! prin urmare, la noi se vor cere bani in continuare, se va muri cu zile in continuare, si medicul va trai bine-mersi pe spinare prostilor!