Şpagă la înscrierile în clasa pregătitoare?

Să mai zică cineva că românii nu sunt inventivi sau că, în funcţie de interdicţii, nu reuşesc să se strecoare prin portiţele legislative, oricât de mici ar fi găurile cheilor, pornind, aprioric, de la presupunerea că porţile sunt încuiate. Şi nu avem de ce să presupunem altfel. În ce priveşte înscrierile în clasele pregătitoare, căci despre ele este vorba, avem o legislaţie foarte clară, concisă şi corectă, în curtea căreia toţi părinţii şi elevii sunt egali. Dar ştiţi cum e... Dacă în curtea legii toţi sunt egali, în curtea şcolii, unde ar trebui să se aplice legea, lucrurile nu stau... chiar ca la carte. Febra înscrierilor în clasa pregătitoare bântuie pe uliţele şi străzile Constanţei, făcând din ce în ce mai multe victime. Părinţi, secretare, directori, învăţători/oare, toţi au căzut pradă acestui tip special de febră, uşor recognoscibil şi dătător de posibile dosare penale. Nota redactorului: A nu se intra în panică decât dacă vă simţiţi cu musca pe căciulă sau cu viza de flotant pe o altă adresă decât cea oficială de domiciliu. Altminteri, consideraţi-vă scăpat de boala sezonieră!

CE SE ÎNTÂMPLĂ DE FAPT... Pe străzile Constanţei, strecurându-se prin ganguri, ascunzându-se pe după uluci, făcând târâş pe coate, a ieşit la iveală o nouă specie: părinţii care-şi înscriu copiii în clasa pregătitoare. Anumiţi părinţi, desigur, nu vrem să păcătuim prin generalizare. Aceşti părinţi ies, în fapt de seară sau de cu zi, fiecare în funcţie de dotare, la vânătoare de vize de flotant. De ce? Păi, este simplu. Odraslele trebuie înscrise musai la o anumită şcoală, la o anumită învăţătoare de care au auzit ei că e „a mai tare din parcare” şi pentru asta se fac sacrificii. Inclusiv schimbarea adresei din buletin. Adicătelea, dacă suntem toţi egali în curtea legii, în curtea şcolii, din cauza prea multor copii, încep „discriminările”. Cine nu e din cartier, indiferent cât de şmecher îi este dosarul sau părinţii, trebuie să meargă să se înscrie la şcoala de care aparţine. Adicătelea, la alta decât cea dorită de părintele în căutare de viitor luminos pentru copilul său. Şi atunci, cum să facem să eludăm legea în aşa fel încât să ne atingem scopul? Păi, simplu: ne schimbăm domiciliul dacă doar asta stă în calea realizării odraslei. La o anumită şcoală din cartierul Tomis Nord, mămicile caută cu sufletul la gură suflete milostive să le ia „în spaţiu”, uitându-se cu obidă la cele care deja s-au descurcat în acest sens. „Păi este strigător la cer. Eu n-am ştiut de soluţia asta, dacă pot să-i spun „soluţie“, până n-am venit la şcoală şi nu mi-a povestit o altă mămică. A găsit, printr-o cunoştinţă, o doamnă care locuieşte în cartier, i-a dat 150 de euro pentru deranj şi gata. Are viză de flotant pe Tomis Nord. Şi şi-a înscris băieţelul în clasa pregătitoare. Eu am rămas cu promisiunea, copilul nu este încă înscris, oficial nici nu mai sunt locuri. Şi am mai dat şi bani, ce-i drept, mai puţini decât mămica respectivă. Oricum, din păcate nu am rezolvat, dar mai am o speranţă...”, ne explică o mămică autointitulat disperată. De ce vrea să-şi păstreze anonimatul? Pe câmpul de bătălie al înscrierilor la şcoală/învăţătoarea potrivită există întotdeauna o speranţă şi mămica noastră vrea să profite până la capăt. Că i-a promis şi „doamna”, dacă se retrage cineva... Cei 50 de euro daţi îi ţin rând.

LA EVIDENŢA POPULAŢIEI SE ŞTIE... Nevenindu-ne să credem că disperarea părinţilor este atât de mare şi îi împinge la gesturi atât de necugetate, am verificat, cum era şi normal, informaţia. Potrivit unor surse de la Evidenţa Populaţiei, „mişcările de trupe” au început încă de acum o lună. La faţa locului, am fost întâmpinaţi cu zâmbete şi clătinături atotştiutoare din cap. „Acum cu şcolile...”, spune o sursă, clătinând din cap. „Numărul de cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea/modificarea reşedinţei a crescut mult… Dacă în mod normal aveam, să zicem, mai puţin de 300 de cereri, acum - şi nici nu s-a terminat luna - avem peste 360. Dar să ştiţi că aşa se întâmplă de vreo câţiva ani, de când a început nebunia asta cu înscrierile preferenţiale. Şi să ştiţi că şi cu subvenţiile este la fel. Când se apropie perioada de depunere a documentelor, înregistrăm creşteri şi de peste 30%. Ne-am obişnuit”, povesteşte sursa.

De cealaltă parte, ISJ-ul constănţean nu a fost luat prin surprindere, fiind la curent cu fenomenul. Poate că astăzi, în conferinţa de presă, inspectorul şcolar general, prof. Răducu Popescu, va da publicităţii şi tratamentul pentru febra ciudată care a cuprins oraşul. Să sperăm că reţeta se va finaliza cu dosare penale şi procurori curioşi, deoarece, oricum ai sta şi din orice unghi ai privi, tot a şpagă pentru un loc la şcoală miroase. Pe această cale, dorim să mulţumim purtătorului de cuvânt de la ISJ, prof. Cristina Ivan, pentru amabilitate.

S-ar părea, însă, că febra nu a cuprins numai urbea noastră. Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a auzit, ieri, că fenomenul trebuie tratat naţional. Nu ştie încă reţeta şi speră să fie doar un zvon. Evidenţa Populaţiei a anunţat o uşoară creştere a cererilor de schimbare a domiciliului, însă nu se ştie dacă au legătură cu înscrierea în clasa pregătitoare, spune oficialul, dând asigurări că nu vor fi copii care să nu aibă loc în şcolile din Bucureşti. Pricopie a spus că sunt şcoli care au deja mai multe cereri decât locuri disponibile, dar acest lucru nu este o problemă, amintind că anul trecut au fost rezolvate 99,5% din aceste solicitări. „Anul acesta, propunerea s-a făcut în funcţie de ce a fost anul trecut, dar numărul se poate suplimenta. Nu vom avea probleme, în sensul că nu vom avea copii care să nu poată merge la clasa pregătitoare“, a precizat ministrul Educaţiei.

Domnule ministru, n-aţi înţeles nimic. Problema nu este că vor rămâne copii pe dinafară, ci că nu vor intra acolo unde cred părinţii că trebuie. Pe acele locuri se dă bătălia, domnule ministru!

Pricopie a mai spus că în acest an va fi o atenţie mai mare pentru clasele cu peste 30 de copii. Înscrierile în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2014-2015 au început în 24 februarie şi se vor încheia în 25 martie. Candidaţii înmatriculaţi, numărul locurilor rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă vor fi afişate în perioada 21-22 martie, atât la unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv cel al municipiului Bucureşti. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 25 martie - 4 aprilie, iar pe 11 aprilie vor fi afişate rezultatele finale. În perioada 14-18 aprilie, inspectoratele şcolare vor soluţiona toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.