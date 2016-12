Şpăgarii de la Gardă, ameninţaţi cu testul de integritate

ÎN AŞTEPTARE Numărul de posturi va rămâne acelaşi după reorganizarea Finanţelor, Vămii şi Gărzii Financiare, dar asta nu înseamnă că „toată lumea va fi neapărat angajată”, a declarat vineri premierul Victor Ponta, precizând că salariaţii de la Gardă vor trebui să treacă de nişte probe, între care şi un test de integritate. „Cei din Garda Financiară au locuri în care să se angajeze, dar trebuie să dea nişte concursuri. S-ar putea ca unii să mai rămână pe afară, ceea ce nu este neapărat rău. Important este să treacă cei buni şi să plece cei care e mai bine să plece (din motive pe care le înţelegeţi când vorbim de Gardă)”, a mai spus Ponta. Evident, în prezent, totul se întâmplă la nivel declarativ. În practică, lucrurile merg înainte ca şi până acum. Este şi cazul Gărzii Financiare Constanţa, unde angajaţii aşteaptă un ordin oficial de la ministerul de resort. În noul sediu din strada Bucureşti ar fi loc suficient pentru întregul Serviciu Regional Antifraudă (care va cuprinde fosta direcţie antifraudă din Fisc, Garda şi Vama), aşa că cei de la Gardă nu pot subînchiria din spaţiu. „Nici măcar nu am pus siglă la intrare, pentru că nu ştim ce se va întâmpla. Aşteptăm şi ne vedem de treabă”, spune comisarul-şef al Gărzii Financiare Constanţa, Ciprian Mihail Fronea.

THE SHOW MUST GO ON Executivul a aprobat, la mijlocul săptămânii, restructurarea (aproape) din temelii a Fiscului, precum şi realocarea corespunzătoare a resurselor umane, întregul proces urmând să se desfăşoare în limita numărului de posturi ocupate în prezent. S-a format şi „Fiscul 2.0”, adică Antifrauda, care se va ocupa strict de marea evaziune fiscală şi va lăsa în pace „buticul de colţ”, după cum a spus Ponta. Fiscul a fost împărţit în opt direcţii regionale ale finanţelor publice, la Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Bucureşti. Decizia a generat nemulţumiri şi chiar proteste. În Timiş, spre exemplu, angajaţii de la Finanţe au protestat până când Timişoara a devenit capitala regională a instituţiei. La Constanţa, în ciuda opoziţiei sindicaliştilor, nu s-a stabilit decât Serviciul Regional Antifraudă; sediu regional al Finanţelor Publice a fost numit oraşul Galaţi. Alte oraşe în care va funcţiona Antifrauda sunt Suceava, Alexandria, Târgu-Jiu, Deva, Oradea, Sibiu şi Bucureşti. Potrivit premierului, „sediile structurilor regionale antifraudă au fost stabilite în localităţi din zone care prezintă riscuri ridicate de evaziune fiscală sau în zone limitrofe frontierelor”. Reorganizarea nu se încheie însă aici. Potrivit calendarului convenit de Guvern cu FMI, până în 2015 vor rămâne doar 47 de unităţi fiscale locale.