Şpagatul politic

La succese în întrecerea socialistă a politichiei, micuţul activist se bagă tot timpul în faţă. Se dă în vînt după pozele în colectiv care ne amintesc de harnicii brigadieri de la Bumbeşti-Livezeni. În cazul unor succese în întrecerea socialistă a politichiei, micuţul activist rînjeşte tot timpul la soare, aburindu-şi rapid lentilele fumurii. Dacă se umflă în piept după un mai vechi obicei, seamănă leit cu o varză furajeră. Micuţul activist nu pierde niciodată prilejul de a scoate în evidenţă contribuţia sa inestimabilă la afirmarea partidului şi a conducătorului său iubit. Ca efect direct al orgasmului politic, micuţul activist se bîlbîie salivînd din abundenţă. Ca un căţeluş de casă, se învîrte tot timpul pe lîngă stăpînul său de partid. Mult mai mic şi mai pitic decît genunchiul stăpînului, micuţul activist riscă să-şi ude din abundenţă mentorul de partid. Mic şi puricos, se freacă de genunchii acestuia. Dacă îi atîrni de piept o medalie prezidenţială, indiferent care este ea, îl îngropi de tot! În caz de critici severe în întrecerea socialistă a politichiei, micuţul activist se bagă sub masa prezidiului, făcîndu-se nevăzut. E drept, şi aşa, chiar dacă stă în picioare, e foarte greu de identificat după înalta tribună. Un sentiment ciudat îl determină să se înfigă tot timpul în faţă, strigînd: “Eu, eu şeful…” La el, mersul piticului reprezintă un gest normal dobîndit din naştere. Evident, în timp, s-a perfecţionat. Micuţul activist salivează abundent după fiecare laudă primită în plenul partidului. Păcat că nu are coadă ca să defileze cu ea pe sus! În schimb, ameţit de beţia puterii, şi-a făcut ciocul mare! Rar mi-a fost dat să văd o diferenţă ca de la cer la pămînt între trup şi cioc! Cît este el de mic, să-l vedeţi cum se răsteşte la partidele antipatizate de şeful său suprem! Dacă îl susţine cineva din spate, mai înalt şi mai forţos, e capabil să se transforme într-un buldog fioros care te roade pînă la os! Micuţul activist execută numere de circ. La comandă, se aruncă şi în baltă! În privinţa ordinului care se execută şi nu se discută, e mai mult decît fanatic! Micuţul activist este de-a dreptul gingaş pe post de trompetă. Cînd se plictiseşte de atîta politică paşnică, stăpînul său unic şi suprem suflă în el ca într-o trompeţică. Habar nu aveţi cîtă gălăgie poate face un muştiuc mai mare decît trompeţica! Micuţul este făcut să poarte pe faţa sa amprenta activistului etern şi devotat. I-ar fi stat la fel de bine într-un cor muncitoresc cu căşti de protecţie în caz de avalanşe. Micuţul se crede important şi de neînlocuit. De aceea, cum se întîmplă în astfel de cazuri, îşi ia deseori lumea în cap! Cînd se produce chestia asta, e ca un cîine care încearcă să-şi muşte coada imaginară… Se învîrte în jurul său pînă ameţeşte! Micuţul activist este nebun după putere şi glorie, pozînd în Napoleon de provincie. Ar da orice să-i poată cafti pe cei mai înalţi decît el! Ca să-i domine pe toţi, se urcă pe tomberoane, dar, pentru că are rău de înălţime, cade tot timpul pe spate. La el, extazul politic se manifestă în fel şi chip. În momentele de satisfacţie se bate cu lăbuţa pe burtică. Cît e şeful său mare şi tare nici în pipotă nu-l doare! E ca în bancul cu canadiana nouă cînd plouă… Din cauza numeroaselor ieşiri în faţă la comenzile venite de sus, a devenit un veritabil campion în materie de şpagaturi. Uneori, însă, uită să revină!