Spaghete cu insecte la masa de seară

Potrivit specialiştilor, masa de seară reprezintă unul din cele mai importante momente din viaţa unei familii, dând ocazia membrilor acestora de a relaţiona şi de a povesti aventurile trăite peste zi. Din păcate, pentru o familie constănţeană, pregătirea pentru cina de sâmbătă seară le-a lăsat un gust amar, după ce au descoperit că spaghetele pe care abia le cumpăraseră erau pline de insecte. „Eram în vizită la fina mea, Flori Butea, şi ne pregăteam să gătim spaghete pentru masa de seară. Punga o cumpărase Flori de la magazinul de la parterul blocului, deţinut de SC Rebi Prest SRL. După ce am turnat conţinutul pachetului în oala cu apă fiartă, am observat cum, la suprafaţa apei apar zeci de puncte mici, negre. Ne-am uitat cu atenţie şi am descoperit, cu groază, că respectivele puncte erau, de fapt, insecte”, povesteşte, revoltată, Nicolina Vasile. Ea a precizat că, în încercarea de a descoperi de unde apăruseră vietăţile din oală, fina ei s-a uitat cu atenţie şi la pachetul de spaghete cumpărat. Nu mică i-a fost mirarea când, în interiorul pungii, a observat câteva insecte, vii. „Ne-am dus la magazin, cu tot cu ce mai rămăsese în pachetul de spaghete şi i-am cerut vânzătoarei fie să ne dea o pungă nouă, fie să ne restituie banii. A refuzat categoric”, mai spune Nicolina Vasile.

CU OALA LA MAGAZIN Nemulţumită de răspunsul primit, Flori Butea s-a întors acasă, a luat oala în care erau spaghetele şi insectele şi s-a înapoiat la magazin. „Am întrebat-o dacă ea ar pune pe masă, copiilor, aşa ceva şi i-am cerut numărul patronului, să vorbesc direct cu el, în speranţa că va înţelege situaţia şi va face ceea ce este corect. Atunci vânzătoarea mi-a răspuns urât şi mi-a spus că voi rezolva „un căcat”. Nu mi se pare un mod civilizat de-a te adresa clienţilor tăi, mai ales când ştii că au dreptate”, a declarat Flori Butea. Pentru a putea oferi totuşi ceva de mâncare copiilor în ziua respectivă, femeia s-a văzut nevoită să se ducă la un alt magazin, de unde a cumpărat un alt pachet de spaghete, de această dată fără niciun „bonus” în pungă. „Copiilor le era foame şi nu am avut de ales. Dar dacă banii daţi pe prima pungă erau ultimii din casă, ce făceam? Îmi lăsam copiii să moară de foame pentru că mi-au vândut spaghete cu gândaci şi au refuzat să îşi repare greşeala?”, se întreabă, retoric, Flori Butea. Vânzătoarea respinge acuzaţiile aduse, afirmând că pachetul vândut era în termen şi niciun alt pachet din lotul respectiv nu prezintă probleme asemănătoare. „Pachetele sunt sigilate, aşa cum le primim, aşa le vindem”, a mai spus vânzătoarea. Din păcate, reprezentanţii magazinului nu au putut fi contactaţi pentru a oferi un punct de vedere cu privire la incident. Nicolina Vasile este decisă să apeleze la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatoruului Constanţa, pentru a-şi face dreptate.