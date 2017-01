Spaima bancomatelor din ţară şi străinătate, pedepsit cu închisoare... cu suspendare?!

Patru tineri constănţeni, care fac parte din cel mai mare grup de falsificatori de carduri anihilat pînă în prezent, au fost condamnaţi, ieri, de judecătorii Tribunalului Constanţa, la pedepse cu suspendare. Mihai Ghiaţă, zis “Ice”, de 21 de ani, liderul grupului infracţional, şi complicele acestuia, Dănuţ Alexandru Slesarev, de 23 de ani, au primit cîte trei ani de puşcărie, Manuel Sorin Păun, zis “Puia”, a fost condamnat la 2 ani de detenţie, iar Gheorghe Arnăutu a primit un an şi şase luni. Cei patru carderi nu vor ajunge însă după gratii pentru că magistraţii au dispus suspendarea executării pedepselor. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, anul acesta în luna mai, unul dintre agenţii de pază ai sucursalei Băncii Române de Dezvoltare (BRD) din Năvodari i-au anunţat pe poliţiştii din localitate că trei tineri, cu un comportament suspect, scot bani din bancomatul băncii. Primul suspect, Manuel Sorin Păun, a fost prins de poliţişti în momentul în care încerca să se îndepărteze de ATM, iar asupra lui au fost găsite două cărţi de credit contrafăcute şi 50 de milioane de lei. Zilele următoare au fost reţinuţi alţi doi membri ai grupului, Mihai Ghiaţă şi Dănuţ Alexandru Slesarev, identificaţi cu ajutorul imaginilor surprinse de camera de supraveghere a băncii, iar ulterior celor trei li s-a alăturat şi Gheorghe Arnăutu, de 27 de ani, cel care îi transportase cu maşina personală la Năvodari. Anchetatorii au stabilit că tinerii au folosit 11 carduri contrafăcute cu ajutorul cărora au reuşit să sustragă 142 milioane de lei, din conturile unor cetăţeni olandezi şi americani. Iniţial, Mihai Ghiaţă, Sorin Manuel Păun şi Dănuţ Alexandru Slesarev au fost arestaţi preventiv, dar la scurt timp au fost eliberaţi. Reamintim că Mihai Ghiaţă mai este cercetat, alături de alţi tineri, pentru că au păgubit o bancă americană cu peste 500.000 de dolari. Ancheta a stabilit ca tinerii trimiteau e-mail-uri clienţilor de la Bank of America prin care îi înştiintau de existenta unei noi pagini de Internet a instituţiei. Neştiind despre ce e vorba, americanii accesau site-ul respectiv şi introduceau toate datele de identificare a cardurilor bancare. Astfel, tinerii aflau informaţiile necesare pentru a fabrica clone ale cardurilor clienţilor, pe care le foloseau la diverse bancomate, golind conturile bancare respective. Ancheta desfăşurată în acel an a scos la iveală faptul că, pe lîngă clienţii Bank of America, constănţenii i-au înşelat şi pe utilizatorii serviciilor First Tennessee Bank USA, Interpay Netherland B.V. Olanda şi Instituto Centrale delle Banche Popolare Italia.