Spaimă pentru membrii trupei Inner Circle

Autobuzul cu care grupul reggae Inner Circle se deplasează în turneul său nord-american a fost implicat într-un accident de circulaţie, marţi, în statul american Louisiana. Potrivit poliţiei locale, unul dintre cauciucurile autobuzului a explodat în timpul călătoriei, proiectând vehiculul în bara de protecţie de pe marginea autostrăzii Interstate 10, în apropiere de oraşul Baton Rouge. Deşi autobuzul a fost serios avariat, membrii grupului Inner Circle nu au suferit răni grave. Trupa Inner Circle se află în prezent într-un turneu prin America de Nord, iar următorul concert al grupului este programat pe 6 iunie, în oraşul Ojai din statul California.

Inner Circle este un grup jamaican de muzică reggae, înfiinţat în 1968, care combină armonios elemente pop cu stilul reggae. Trupa a avut mare succes în anii \'70, cu solistul Jacob Miller, însă s-a destrămat după moartea acestuia, în 1980. Grupul s-a reunit în 1986 şi a avut din nou succes cu piesa ”Bad Boys”, lansată în anul 1987. În 1993 a lansat o altă piesă celebră, ”Sweat (A La La La La Long)”, pentru care a primit un premiu Grammy.