Spală băncile americane banii teroriştilor?

Mai multe bănci americane, printre care şi giganţii JP Morgan şi Bank of America, sunt investigate pentru spălare de bani folosiţi în traficul de droguri şi activităţi teroriste, potrivit AFP. Din câte se pare, băncile nu ar fi supravegheat corect transferurile de fonduri, ceea ce ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să spele bani, titrează New York Times, citând mai multe surse. Reprezentanţii JP Morgan şi Bank of America au refuzat să comenteze. JP Morgan a mai fost investigată şi în 2011, pentru posibila încălcare a sancţiunilor economice aplicate de SUA Cubei şi Iranului. (P.N.)