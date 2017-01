Spandau Ballet lansează primul single din ultimii 20 de ani

Trupa britanică Spandau Ballet, care la începutul acestui an a anunţat că se reuneşte pentru un nou turneu, va lansa primul ei single din ultimii 20 de ani, dar şi un album, în noiembrie, după ce a semnat un contract cu Mercury Records. Celebra trupă, al cărei cel mai recent single a fost lansat în 1989, a anunţat în februarie că se va reuni pentru o serie de spectacole live, însă a ajuns în cele din urmă şi în studioul de înregistrări. Noul single se numeşte ”Once More”, chitaristul şi compozitorul Gary Kemp declarînd despre acesta: ”Noua piesă este o modalitate pentru noi de a demonstra că Spandau Ballet s-a întors nu numai pentru a interpreta hiturile în cadrul unui turneu, dar şi pentru a duce noile compoziţii în topuri”. Membrii trupei s-au simţit încurajaţi şi de faptul că fanii şi presa au avut reacţii pozitive faţă de turneul cu care revin pe scena muzicală. Spandau Ballet va începe Reformation Tour luna viitoare, după ce Gary Kemp şi Tony Hadley au reuşit să depăşească problemele care i-au despărţit, la începutul anilor \'90. Printre piesele celebre ale formaţiei se numără ”True”, ”Gold”, ”Only When You Leave” sau ”Round and Round”.