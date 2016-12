Spania, în căutare disperată de forță de muncă din România

Spania are nevoie de ajutorul românilor pentru muncă în agricultură. Asta reiese din ofertele de muncă publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă (AJOFM) Constanța (programul Locuri de muncă în UE - Eures), care anunță că sunt căutați 800 de lucrători necalificați în agricultură, care ar fi plătiți cu aproximativ 40 de euro/zi. Și Germania caută forță de muncă românească, respectiv 59 de angajați, în special personal medical și muncitori calificați (electricieni, mecanici, instalatori), pe care îi va plăti conform legislației în vigoare. Cunoscătorii de limbă maghiară pot opta pentru unul dintre cele 50 de posturi de confecționeri huse pentru mașini, care vor fi plătiți cu 713 forinți brut/oră. În Marea Britanie sunt căutați 41 de angajați în domeniul sanitar, plătiți, în funcție de calificări și experiență, cu 8 - 12 euro/oră, iar Belgia are nevoie de 45 de angajați, cei mai mulți în domeniul IT. Astfel, sunt la mare căutare analiștii programatori și dezvoltatorii de software, dar și mecanicii și șoferii de camion. În Austria sunt căutați lucrătorii în construcții, precum zidari și zugravi, care vor fi plătiți cu 1.300 de euro/lună. Cei care sunt specializați în producția de băuturi alcoolice se pot angaja în Franța, unde sunt disponibile 10 posturi de producător de vin și cognac, ce vor fi plătiți cu 10 euro/oră. În Norvegia sunt căutați patru bucătari și muncitori asfaltatori, care vor fi plătiți cu aproximativ 2.500 de euro/lună, iar Irlanda are nevoie de 26 de medici și asistenți, care pot fi remunerați cu 2.000 - 4.000 de euro brut/lună. Estonia caută un director tehnic, iar Lituania - un planificator aprovizionare.