Spania, în istoria fotbalului mondial

Câştigând EURO 2012, Spania şi-a adăugat în palmares un nou titlu de campioană a Europei, după cel cucerit în 2008, iar supremaţia ibericilor este completată şi de titlul mondial cucerit în 2010. „Spania lui Xavi, Iniesta şi Ramos a intrat astfel în istoria fotbalului mondial”, se arată într-un material al agenţiei France Presse. Niciodată o echipă naţională de fotbal nu a reuşit să câştige trei titluri majore consecutiv. Şi asta în condiţiile în care selecţionata “La Roja” a fost criticată pentru “plictisitoarea tiki-taka”, acest joc bazat pe pase repetate. Autorii unei finale senzaţionale la Kiev, în faţa Italiei (scor 4-0), campionii europeni şi mondiali au avut ocazia de a-şi reduce la tăcere contestatarii. Prestaţia jucătorilor antrenaţi de Vicente Del Bosque în Polonia şi Ucraina a consacrat o generaţie de aur şi un stil care va rămâne în istorie. “La Roja” lui Xavi, Iniesta and co. este o odă a posesiei balonului, a acţiunilor construite minuţios, combinate cu accelerări brutale. Peste toate, o copie a stilului Barcelonei, ajutată de deschideri lungi semnate de madrilenul Xabi Alonso. Datorită acestei filozofii de joc la care nu au renunţat niciodată, chiar şi sub tirul criticilor, spaniolii au reuşit să surmonteze două absenţe care păreau greu de suplinit: cea a fundaşului central Carles Puyol şi cea a celui mai bun marcator, David Villa.

Colectivă prin definţie, reprezentativa Spaniei are totuşi jucători de bază care încadrează echipa în mod strălucitor, a scris AFP. Mai întâi, Iniesta, ales cel mai bun jucător la EURO 2012, apoi cel mai bun jucător al anului de către UEFA. La 28 de ani, micul mijlocaş ofensiv al Barcelonei pare să fi atins apogeul carierei sale. Prestaţia de vis din meciul cu Croaţia, când coechipierii săi nu au fost cei mai buni, rămâne în memoria tuturor iubitorilor fotbalului. Apoi Sergio Ramos. În lipsa lui Puyol, fundaşul central de la Real Madrid a avut o evoluţie foarte bună la EURO 2012. El a fost simbolul echipei, virtuoz în plan ofensiv, dar impenetrabil în apărare. Cu ajutorul portarului Iker Casillas, un alt “salvator”, “Armada” nu a încasat decât două goluri în meciuri oficiale de la debutul EURO 2012. În final, la 23 de ani, Jordi Alba reprezintă viitorul acestei echipe a Spaniei. Convocat pentru prima oară în septembrie 2011, fundaşul stânga s-a impus în timp record ca titular şi l-a făcut complet uitat pe predecesorul său, Joan Capdevila. Cu această îmbinare perfectă între jucătorii tineri şi cei experimentaţi, Spania se gândeşte deja la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, unde un al patrulea titlu consecutiv ar consacra-o, fără îndoială, drept cea mai mare echipă a tuturor timpurilor.