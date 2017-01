Spania începe să arate a campioană europeană

Luis Aragones a avut dreptate - Spania a început să joace precum o campioană europeană la momentul potrivit, în meciurile eliminatorii! Optimea de finală cu Portugalia a adus o victorie clară pentru Spania, în ciuda scorului minim de pe tabela de marcaj. Meciul începe cu dominarea spaniolilor, Fernando Torres şi David Villa având şuturi periculoase la poarta lui Eduardo, parate de portarul portughez. Replica lusitană vine la jumătatea primei reprize, cu două şuturi puternice ale lui Tiago şi Cristiano Ronaldo, la ambele Casillas scăpând mingea din braţe! Din fericire pentru Spania, tot Casillas şi-a reparat greşelile. Apoi partida intră în status-quo, cele două echipe ferindu-se mai mult să primească gol decât să înscrie. Până la pauză nu se mai întâmplă nimic important, pentru ca repriza secundă să înceapă tot cu dominarea spaniolilor. Dar prima ocazie de gol o au portughezii, prin... Puyol, care a fost la câţiva centimetri de un autogol caraghios, cu genunchiul! Schimbarea lui Torres (din nou a jucat slab) dinamizează atacul spaniol, înlocuitorul acestuia - Llorente, având o şansă uriaşă de a înscrie la prima atingere de balon. Iese la rampă şi Villa, care ratează de puţin golul, pentru ca tot el să înscrie după ce mingea a circulat pe un traseu devenit clasic: Iniesta - Xavi - Villa. Carlos Quieroz forţează atacul trimiţând în teren jucători ofensivi, dar Portugalia are o mare problemă - nu are mingea! Faimoasa “taca-taca” spaniolă îşi face apariţia, campioana europeană păstrând posesia mingii (a terminat meciul cu 61%) parcă la infinit! Ocaziile mari sunt ratate tot de spanioli - Villa, Ramos şi Llorente - şi abia în ultimele minute de joc lusitanii reuşesc să domine partida, dar se aleg doar cu… un cartonaş roşu! Portugalia a dezamăgit total, ca şi Cristiano Ronaldo care a fost umbra jucătorului de la Real Madrid. Spania va întâlni în sferturi Paraguay şi are o şansă mare să prindă semifinalele.

Au evoluat - Spania (antrenor Vicente del Bosque): Casillas - Sergio Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets, Xavi, Xabi Alonso (90 Marchena), Iniesta - D. Villa (88 Pedro Rodriguez), F. Torres (58 Llorente); Portugalia (antrenor Carlos Queiroz): Eduardo - R. Costa, B. Alves, Carvalho, Coentrao - Tiago, Pepe (72 Mendes), Meireles - Simao Sabrosa (72 Liedson), Hugo Almeida (58 Danny), Cr. Ronaldo. Cartonaşe galbene: Xabi Alonso / Tiago. Cartonaş roşu: R. Costa (min. 88). Au arbitrat: Hector Baldassi - Ricardo Casas şi Hernan Maidana (toţi din Argentina), rezervă: Carlos Batres (Guatemala).