Spania reduce salariile angajaţilor din sectorul public

Salariile angajaţilor din sectorul public spaniol vor fi reduse cu 5%, începând cu 1 iunie, iar în 2011 vor fi îngheţate, ca parte a planului de reducere a deficitului bugetar, menit să liniştească pieţele financiare, îngrijorate de extinderea crizei din Grecia în alte state din zona euro. Premierul spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero a declarat în faţa Parlamentului că reducerea salariilor face parte din pachetul de măsuri ce include suspendarea creşterii automate a pensiilor şi scăderea investiţiilor guvernamentale. De asemenea, oficialul spaniol a anunţat că nu se va mai plăti ajutorul de 2.500 de euro acordat la naşterea unui copil. Prin adoptarea acestor măsuri, Guvernul spaniol va economisi 15 miliarde de euro în doi ani.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, preşedintele american Barack Obama a cerut de la Spania acţiuni decise pentru relansarea economică şi pentru a reda încrederea pieţelor financiare, asigurându-l pe şeful Executivului spaniol de sprijinul administraţiei americane. Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat, săptămâna trecută, că nu există niciun adevăr în zvonurile potrivit cărora Spania ar avea nevoie de un ajutor de 280 de miliarde de euro, urmând exemplul Greciei. Şi agenţiile de evaluare financiară Fitch Ratings şi Moody\'s Investors Service au încercat să împrăştie temerile pieţelor privind revizuirea în scădere a ratingurilor Spaniei, anunţând că vor menţine ratingul suveran pe termen lung al Spaniei la \'AAA\' (cel mai înalt calificativ posibil), cu perspectivă stabilă.

Pieţele financiare sunt agitate de zvonurile potrivit cărora anumite agenţii de evaluare ar fi pe punctul de a retrograda ratingul Spaniei, sau chiar că Spania ar putea fi următoarea ţară care va cere ajutorul FMI. Alături de Portugalia, Spania este una din statele din zona euro care preocupă anumiţi investitori. Deficitul public a explodat în 2009 din cauza crizei financiare, până la 11,2 procente din PIB, iar Guvernul socialist a promis un plan de austeritate pentru a reduce deficitul la trei procente din PIB în 2013. Cu toate acestea, datoria publică a Spaniei este mult mai scăzută decât cea a altor state din zona euro, 53,2 procente din PIB în 2009. Spania a înregistrat în primul trimestru al acestui an o creştere timidă a Produsului Intern Brut, de 0,1%, iar această creştere modestă a permis ţării să iasă în sfârşit din recesiune, potrivit unei estimări preliminare a Băncii Centrale. Ieşirea din recesiune a Spaniei are loc cu şase luni mai târziu decât zona euro, în condiţiile în care are cea mai ridicată rată a şomajului din această zonă.