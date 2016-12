Spărgători prinşi de poliţişti

• PRIMA LOVITURĂ • Poliţiştii din comuna constănţeană Topraisar cercetează, în stare de libertate, trei adolescenţi care au dat, de la începutul lunii, două spargeri în satul Potârnichea. Oamenii legii spun că Romeo Brânzei, Claudiu Costaniuc, ambii de 18 ani, şi Vlăduţ Bucur, de 17 ani, au spart mai întâi o anexă din gospodăria lui Pavel Ursache. Potrivit anchetatorilor, cei trei suspecţi s-au căţărat pe magazie, au scos din acoperiş mai multe ţigle, după care s-au strecurat înăuntru. Aceştia au furat mai multe scule electrice, pe care le-au pus într-un sac, după care s-au făcut nevăzuţi. Când a descoperit cele întâmplate, păgubitul a cerut ajutor poliţiştilor. „Noi nu prea stăm pe aici, pentru că locuim în Constanţa. Asta e casa noastră de vacanţă. Când am venit la Potârnichea şi am intrat în curte, am găsit magazia spartă. Unul dintre geamuri era deschis, presupun că pe acolo au scos bunurile pe care le-au şterpelit. Acum am angajat un agent de pază care să stea pe aici când noi lipsim”, a declarat Pavel Ursache, proprietarul gospodăriei.

• I-AU FURAT PENSIA • După primul succes, cei trei amici şi-au continuat „munca”... Peste numai câteva zile, aceştia au jefuit o casă din localitate. Profitând de absenţa proprietarului, au forţat una dintre ferestrele imobilului şi, după ce s-au văzut înăuntru, au început să scotocească peste tot, în căutarea unor bunuri de valoare. Au plecat cu un telefon mobil marca Nokia şi cu suma de 520 de lei. „Am văzut că bărbatul care locuieşte aici e la cârciumă. Ne-am dat seama că o să mai stea acolo şi ne-am hotărât să comitem furtul, pentru că ştiam că nu e nimeni acasă. Am împărţit banii şi am încercat apoi să vindem telefonul”, a declarat Romeo Brânzei. „Cei 520 de lei pe care i-au luat erau pensia mea. Sunt convins că m-au pândit. M-am întors acasă, de la cârciumă, ca să mai bag nişte lemne în sobă şi am văzut ce s-a întâmplat. M-am dus la Poliţie şi am depus o reclamaţie”, a declarat Gheorghe Preda, în vârstă de 61 de ani, păgubitul. Oamenii legii cred că cei trei complici au comis mai multe furturi şi continuă cercetările pentru a le proba celor trei suspecţi toate infracţiunile. Poliţiştii spun că unul dintre membrii bandei, Romeo Brânzei, a mai avut şi în trecut nenumărate probleme cu legea. „Până la vârsta de 18 ani, el a fost cercetat în zece dosare penale, toate întocmite pentru furt calificat. A comis prima infracţiune la vârsta de nouă ani”, a declarat ag. şef Marian Cupeş, şeful Poliţiei Topraisar. Oamenii legii au recuperat 50% din prejudiciul provocat de cei trei adolescenţi, care a fost estimat la suma de 2.000 de lei. Aceştia sunt cercetaţi în stare de libertate.