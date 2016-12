"Spargerea" CFR în trei companii, o decizie greşită

În UE se discută despre greşeala „spargerii” Societăţii Naţionale „Căile Ferate Române” (SNCFR) în trei companii (Infrastructură, Marfă şi Călători), iar România este singura ţară care a efectuat această „rupere”. În contextul pe care îl ştim prea bine - „spargerea”, şi este bun termenul, s-a oficializat în timpul lui Băsescu, care lua decizii ca ministru al Transporturilor, iar „tunurile“ date de conducerile celor trei companii nu pot fi acoperite nici în prezent, sumele uriaşe şi ştergerea datoriilor istorice intrând parcă într-o gaură fără fund -, CFR este acum un colos cu picioare de lut, pe care, desigur, dezangajarea câtorva zeci de mii de angajaţi nu-l va repune nicidecum pe picioare.

Ministrul Transporturilor, Dan Şova, afirmă că "spargerea" SNCFR, decisă în 1998, în perioada mandatului lui Traian Băsescu la conducerea instituţiei, a fost greşită şi în contradicţie cu trendul din UE, iar "rezultatele nu au fost bune". "Decizia din 1998 - normal, o să spună toată lumea „Dom'le, în '98 era Băsescu ministru al Transporturilor şi este o chestiune politică“; nu, nu este o chestiune politică (...) - de spargere a Căilor Ferate în trei companii a fost o decizie greşită din punct de vedere administrativ. A fost o decizie greşită ca ministru. Fac această afirmaţie nu pentru că am ceva cu domnul Băsescu - este evident că am ceva cu dânsul, ştie toată lumea -, dar spun acest lucru după ce am participat deja la trei Consilii Europene - în martie la Bruxelles, în mai la Atena şi săptămâna trecută la Luxemburg. De fiecare dată, la toate cele trei consilii s-a aflat pe masa discuţiilor al patrulea pachet feroviar în UE, care discută tocmai despre despărţirea acestor companii", a declarat Şova. El a adăugat că oameni care sunt mai capitalişti şi mai obişnuiţi cu economia de piaţă decât românii se opun spargerii companiilor naţionale în Călători, Marfă şi Infrastructură. "Este anedoctic, tot cu referire la domnul Băsescu, cei care se opun şi spun că este o prostie sunt chiar nemţii, care, mă rog, dânsul a revendicat o anumită relaţie cu ei. Nemţii sunt cei care se opun în mod constant acestei propuneri de reformă, şi nu sunt singurii", a afirmat Şova. Din 1998 până în prezent, România a fost singura ţară din UE care a decis "spargerea" Căilor Ferate în trei, potrivit sursei citate.