Spaţiile verzi din Mamaia, irigate cu cisternele

Potrivit declaraţiilor directorului Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa, Dorina Tolea, în cursul acestei luni va fi finalizată campania de înfrumuseţare a staţiunii Mamaia prin executarea unor lucrări de plantare şi amenajare a spaţiilor verzi. Tolea a adăugat că în aceste zile se continuă campania de toaletare a arborilor de pe aliniamentul bulevardului din staţiune, în timp ce echipele de lucru ale Serviciului Spaţii Verzi continuă mutarea palmierilor în vechile amplasamente din Mamaia. “În acest moment mai avem de adus în Mamaia aprox. 100 de palmieri, după ce, înainte de 1 mai, am replantat 60. Deşi, în aceste zile, temperatura aerului este ceva mai scăzută, palmierii nu vor fi afectaţi în niciun fel”, a precizat Dorina Tolea. Ea a adăugat că în jurul datei de 15 mai urmează să fie demarată campania de plantare a celor 200.000 de fire de flori achiziţionate de Primăria Constanţa pentru înfrumuseţarea staţiunii. “Turiştii vor avea ocazia să admire în Mamaia mai multe specii de flori: petunia, tagetes, ageratum, cana indica, calistefus, salvia. Costurile campaniei de plantare a florilor se ridică la două miliarde lei”, a declarat Tolea. În plus, Primăria Constanţa a trecut şi la amplasarea a 755 de ghivece cu muşcate curgătoare pe stîlpii din principalele zone de interes ale oraşului (intersecţii, sensuri giratorii etc.) şi în staţiunea Mamaia. Tot în mai vor fi amenajate, pe promenada şi în piaţetele din staţiune, mini-grădini cu aranjamente florale şi cu arbuşti din specii decorative răşinoase. În acest scop, Primăria Constanţa va achiziţiona arbori şi arbuşti coniferi, plante decorative şi marmură spartă. Valoarea acestui proiect, care reprezintă o premieră pentru staţiune, va fi de aprox. opt miliarde lei. Dorina Tolea a adăugat că, în condiţiile în care Primăria Constanţa nu va încasa taxele speciale nici în acest an, irigarea spaţiilor verzi se va face cu ajutorul unor cisterne: “În condiţiile în care se anunţă o vară toridă, nu putem lăsa fără apă materialul dendrologic pe care îl plantăm în Mamaia. De preferat ar fi să putem pune în funcţiune sistemul de irigaţii, întrucît astfel am putea uda şi peluzele de gazon, dar deocamdată este imposibil”. Tolea a precizat că irigarea spaţiilor verzi din Mamaia cu ajutorul cisternelor va costa aprox. şase miliarde lei pe parcursul întregii veri.