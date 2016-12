Spaţiu de recreere, în centrul comunei Tuzla

Centrul comunei Tuzla este într-o continuă schimbare. După ce a fost amplasat un avion în mijlocul sensului giratoriu din centrul localităţii, primarul Constantin Micu a decis să amenajeze şi un spaţiu de recreere. Nu în mijlocul sensului giratoriu, ci în spaţiul liber de lângă blocurile ce sunt construite peste drum de căminul cultural. „Odată cu proiectul de pavelare a acelei zone am construit şi o fântână arteziană, am cumpărat câteva bănci şi coşuri de gunoi şi am amenajat un spaţiu de recreere. Pe lângă faptul că înfrumuseţează zona, este şi un spaţiu în care oamenii se pot opri să se odihnească“, a declarat Micu. Primarul a explicat că pentru lucrările ce sunt pe final, administraţia locală a alocat 25 de mii de lei, bani cu care au fost achitate şi materialele necesare şi lucrarea efectivă. Ieri, au fost realizate ultimele retuşuri, astfel că, de astăzi, locuitorii se pot bucura de mini-parcul pe care îl au la dispoziţie. (I.H.)