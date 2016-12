Spaţiu mic, familie mare, dar sunt proprietari!

Românii deţin cele mai multe locuinţe în proprietate. Este motiv de mândrie, chiar dacă stau claie peste grămadă cu căţel şi purcel cu tot! Potrivit preşedintelui Alpha Bank, Sergiu Oprescu, peste 55% din locuinţele din România sunt supraaglomerate, adică numărul camerelor este total depăşit de numărul celor care locuiesc în ele, în timp ce, în UE, situaţia asta se regăseşte în sub 17% din numărul total al locuinţelor. România este şi ţara în care cele mai multe imobile aparţin şi sunt locuite de proprietari. Procentajul este covârşitor - 98% din tot spaţiul rezidenţial, nivel de care nu se mai apropie decât Ungaria, cu un procentaj de 95%. La nivel european, 69% din imobilele rezidenţiale sunt locuite de proprietari, iar o rată mai înaltă se mai regăseşte în Bulgaria, cu 88%. Asta înseamnă că, în ţara noastră, sunt închiriate doar circa 170.000 de locuinţe din totalul de aproape 8,5 milioane existente. La polul opus se plasează Germania, unde sub 50% din locuinţe sunt ocupate de proprietari, urmată de Danemarca, Olanda, Austria şi Finlanda, cu puţin peste 50%, după cum arată datele European Mortgage Federation. Tot sub media europeană se poziţionează Franţa, Suedia şi Marea Britanie, în timp ce Spania, Grecia şi Italia depăşesc media cu 10-15 puncte procentuale. Situaţia din România se poate explica prin măsura adoptată după 1989, de vânzare către chiriaşi, la preţuri modice, a apartamentelor deţinute de stat, aici intrând şi foarte multe dintre imobilele naţionalizate. Preşedintele Alpha Bank, Sergiu Oprescu, a arătat că, începând cu trimestrul al treilea din 2010, intenţia de cumpărare sau construire a unei locuinţe a crescut semnificativ în România, depăşind chiar ţări din regiune unde recesiunea nu a fost atât de adâncă, precum Polonia, Cehia şi Ungaria. Creşterea intenţiei de achiziţie a unui imobil rezidenţial s-a suprapus pe o scădere a numărului locuinţelor terminate, accentuând decalajul dintre cerere şi ofertă.