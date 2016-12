Spaţiul aerian al României, brăzdat de avioane neidentificate?

România are nevoie de avioane de luptă ale căror performanţe să se apropie de capabilităţile noii generaţii de aparate de vânătoare. Este o nevoie indiscutabilă. Nu avem bani să plătim pe altcineva să ne facă „poliţia aeriană“, lucru care oricum iese din calcul dacă privim ultimele declaraţii geopolitice în care apare România. Cu voie, dacă ne aducem aminte cum preşedintele Băsescu a ţinut să îl urecheze pe Putin, sau fără voie, aici suntem noi care am fost martori fără cuvinte, cert este că România încurcă, fapt dovedit de preţul cu care cumpărăm gazele naturale din Rusia sau de eşecul proiectului Nabucco. Trecând peste aceste aspecte, ne lovim de o altă certitudine. Cu toată iscusinţa piloţilor militari români, MiG-urile 21 LanceR sunt impotente chiar şi în faţa celor câtorva MiG-uri 29 aflate în dotarea Republicii Moldova. De subliniat că la acest nivel suntem depăşiţi de toate ţările cu care împărţim graniţa. În această conjunctură, disperarea cu care ministrul Apărării, Mircea Duşa, militează pentru aparatele F-16 capătă sens. Propria contradicţie, însă, care are ca subiect încălcarea spaţiului aerian al României de către avioane neindentificate, lasă multe semne de întrebare.

A FI SAU A NU FI Ministrul Apărării a declarat, ieri, că „este foarte necesar să achiziţionăm avioanele (n.r. - F-16) pentru că aproape zilnic spaţiul aerian al ţării este forţat, probabil n-ar trebui să vă spun asta, de avioane care nu sunt identificate sau care nu au aprobare de survol şi în acel moment suntem nevoiţi să ridicăm în aer avioanele de vânătoare cu procedurile de somare pentru ca acele avioane să iasă din spaţiul de survol al ţării. Ieri noapte (n.r. - în noaptea de luni spre marţi) s-a întâmplat ultima oară, sunt detalii care nu pot fi făcute publice“. Câteva ore mai târziu, Mircea Duşa a negat această declaraţie. „Nu este corectă informaţia. Am spus că aviaţia militară asigură securitatea spaţiului aerian al ţării. Am precizat că există cazuri când avioane se apropie de spaţiul aerian al ţării, care nu au aprobare de survol şi atunci se urmează procedura. (...) Probabil că am formulat greşit, probabil că eram în mijlocul mulţimii. (...) Nu este vorba de avioane militare, este vorba de aparate de zbor. Se întâmplă destul de frecvent. Nu sunt pericole“, a declarat Duşa, la Antena 3.