Spaţiul verde din zona Tomis I intră în reabilitare

Primăria Constanţa face demersuri pentru reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi din municipiul Constanţa. Potrivit declaraţiilor directorului Direcţiei Programe şi Dezvoltare (DPD) din Primăria Constanţa, Ani Merlă, printr-o hotărîre a Guvernului, aprobată miercuri, Constanţa va primi un milion de lei pentru extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi din oraş, în urma unui proiect înaintat de municipalitate. Directorul DPD spune că banii sînt necesari pentru extinderea spaţiilor verzi situate în zona Tomis I. Proiectul prevede reabilitarea unei suprafeţe de 80 de mii de metri pătraţi, situată în zona Spitalului Judeţean. „Vor fi toaletaţi copacii existenţi, se vor înlocui arborii bătrîni şi vor fi reabilitate aleile şi locurile de joacă pentru copii din zonă. Va mai fi amplasat un pavilion pentru recreere, destinat persoanelor vîrstnice, şi va fi înlocuit mobilierul vechi existent în zonă: bănci, coşuri de gunoi şi alte elemete de mobilier urban”, a declarat Merlă. 40% din valoarea proiectului (aprox. 500.000 lei) este finanţată de Primăria Constanţa. „Din fondurile Primăriei am plătit studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi întocmirea documentaţiei pentru reabilitarea spaţiilor verzi din Tomis I”, a subliniat Merlă. „Proiectul este bugetat pentru doi ani. Sperăm ca, din toamna viitoare şi pînă în primăvara lui 2010 cel tîrziu, zona cuprinsă între străzile Nicolae Iorga, Lahovari, Poporului şi bdul Tomis să arate ca un loc central de recreere. Noi am considerat că Tomis I va fi un plămîn verde pentru centrul Constanţei, iar zona de recreere nu va fi formată doar din spaţiu verde, ci va avea şi o parte de agrement”, a explicat Merlă.

Studii de ultraspecialitate pentru determinarea calităţii pămîntului

Proiectul pentru reabilitarea spaţiului verde din Tomis I a fost depus în prima sesiune la Administraţia Fondului de Mediu (AFM), mai precis la sfîrşitul lui ianuarie. „Noi mai avem pregătite încă cinci proiecte de acest gen. La AFM sînt două sesiuni pe an, dar din cauză că fondurile sînt limitate la nivelul României, într-o sesiune se admite un singur proiect de localitate. Noi am depus un proiect şi a devenit cîştigător. În august vom depune alt proiect. Sperăm să depunem cîte un proiect pe sesiune şi să fie cîştigător. Fiecare proiect are termen de realizare cîte un an şi jumătate sau chiar doi, ceea ce înseamnă că, în şase ani, vom reabilita o mare parte din spaţiul verde din Constanţa”, a mai declarat Merlă. Primăria are în derulare două studii de ultraspecialitate. Unul este referitor la soiurile de plante care se pretează la clima oraşului, iar cel de-al doilea se realizează în colaborare cu Oficiul de Pedologie şi Agrochimie Constanţa şi determină calitatea solului pentru fiecare din zonele din oraş în care se derulează proiecte tehnice.