„Specia de parlamentar independent, făcută să nu existe“

Mircea Diaconu, candidat independent la europarlamentare, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că „specia de independent este făcută să nu existe“ în România, din cauza piedicilor legislative. El spune că s-a hotărât să candideze pentru un loc în Parlamentul European din această postură de independent „din enervare“. „În capul meu a fost... Dar până când? Până când să verse toată lumea lături în capul meu şi eu să fiu un băiat liniştit, la locul meu, să nu deranjez prea mult? M-am enervat şi am început să deranjez. Am deranjat în sensul că m-am hotărât seara să aleg varianta asta“, a declarat Diaconu. El a vorbit despre întâlnirile cu susţinătorii săi, despre temele şi oamenii pe care doreşte să îi abordeze în Parlamentul European, despre trecerea de la lumea scenei la politică, dar şi despre cel mai recent episod al parcursului său de om politic. „În clipa când a pornit, am zis: Doamne, Dumnezeule, parcă e un film american! E un film american care nu ştiu cum se termină, că alea se termină bine. Dar asta a început şi, până la urmă, care e povestea?“, a întrebat retoric Diaconu. Amintim că Mircea Diaconu a demisionat la jumătatea lunii martie din PNL, declarând că intenţionează să candideze ca independent la alegerile pentru Parlamentul European. Până la 26 martie, el a trebuit să strângă cele 100.000 de semnături necesare pentru a se putea înscrie în cursa electorală, lucru pe care l-a făcut. Diaconu a demisionat din PNL după ce conducerea liberală l-a scos de pe listele la europarlamentare, având în vedere poziţia ANI privind candidatura acestuia şi sentinţa ICCJ. Diaconu a atacat în instanţă hotărârea BEC prin care i s-a respins candidatura la alegerile pentru Parlamentul European, motivul invocat de Biroul Electoral Central fiind acela că are interdicţie să ocupe o funcţie eligibilă. Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, pe 10 aprilie, că Mircea Diaconu poate candida la alegerile europarlamentare.