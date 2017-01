Specialişti străini la „Bursa şi Forumul de Turism Balnear“ de la Saturn

Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România organizează în perioada 4-7 septembrie, la hotel Cleopatra, din Saturn, evenimentul „Bursa şi Forumul de Turism Balnear”, manifestare de nivel naţional, cu participare internaţională, unică în peisajul românesc, aflată la cea de a IX-a ediţie. Potrivit organizatorilor, bursa reprezintă un bun prilej de întâlnire şi dezbatere a unor probleme de importanţă pentru sectorul de turism balnear, pentru investitori, pentru toţi cei care acţionează în domeniu (tour-operatori, sectorul medical, autorităţi locale, şcoli cu specific, instituţii de cercetare, etc.). La manifestare sunt invitaţi specialişti şi factori de decizie din ţară şi din străinătate. Manifestarea se bucură de susţinerea Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT) şi a Asociaţiei Europeane a Staţiunilor Balneare (ESPA) şi se desfăşoară în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Turism, sub patronajul ministrului delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria Grapini. Acţiunea se desfăşoară sub forma a două module: o expoziţie la care sunt prezente societăţi de turism balnear din toată ţara, deţinători de hoteluri de tratament şi wellness, precum şi un forum în cadrul căruia sunt prezentate informaţii şi noutăţi privind diferite teme de interes comun şi specifice domeniului, au loc dezbateri între participanţi, investitori, specialişti, factori de decizie. Deschiderea oficială are loc astăzi, 5 septembrie, între orele 10.00 - 13.00, la hotelul Cleopatra din Saturn.