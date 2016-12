Specialiștii americani nu sunt convinși că Simona Halep va impresiona în 2017

Jurnaliştii americani de la site-ul tennisworldusa.org nu sunt încrezători că Simona Halep (4 WTA) va reuşi să impresioneze în 2017, iar aceştia au făcut mai multe predicţii pentru sezonul următor, iar despre Halep au scris că este o veşnică dezamăgire a turneelor de Grand Slam.

Publicaţia renumită pentru analizele pertinente nu o cotează pe Simona cu şanse importante în Grand Slam-urile de anul viitor. Din acest punct de vedere, specialiştii americani au asemuit-o pe constănţeancă cu poloneza Radwanska: "Simona Halep, la fel ca şi Agnieszka Radwanska, e favorită în fiecare an la cucerirea unui turneu de Grand Slam, dar întotdeauna încheie sub aşteptări. Astfel, anul 2017 reprezintă o necunoscută pentru ea. Are şanse să câştige, dar depinde foarte mult de mentalul ei", a fost caracterizarea făcută jucătoarei antrenate de Darren Cahill.

În schimb, sursa citată mizează pe Angelique Kerber, dar şi pe Serena Williams, primele două jucătoare ale clasamentului. Despre nemţoaică, autorul spune: "A demonstrat că are nervi de oţel şi este cea mai bună jucătoare a momentului. Va câştiga şi alte turnee majore dacă va depăşi euforia generată de performanţele din 2016". De asemenea, americanii cred că Serena va triumfa din nou în competiţiile de Grand Slam: "Deşi împlineşte 36 de ani, rămâne o jucătoare greu de învins, iar noi considerăm că îşi va trece cât de curând al 23-lea turneu de Grand Slam în palmares".

Simona Halep, în vârstă de 25 de ani, va avea şansa să demonstreze tuturor că poate scrie istorie şi în Grand Slam-uri, peste o lună, când va participa la Australian Open. Până acum, cele mai bune rezultate ale româncei în turneele de Grand Slam sunt reprezentate de finala atinsă la Roland Garros 2014 (4-6, 7-6, 4-6 cu Maria Şarapova) şi semifinalele de la Wimbledon 2014 (6-7, 2-6 cu Eugenie Bouchard) şi US Open 2015 (1-6, 3-6 cu Flavia Pennetta). La Australian Open, Halep nu a depăşit niciodată faza sferturilor de finală, atinsă în sezoanele 2014 şi 2015.