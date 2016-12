„Specimenul” lui Andrei Trifănescu a ajuns la Constanţa

La doar 18 ani, constănţeanul Andrei Trifănescu şi-a creat propriul univers, pe care a avut curajul şi inspiraţia să-l împartă cu alţii, devenind astfel cel mai tânăr autor publicat de editura Herg Benet Publishers. Lumea pe care Andrei Trifănescu a imaginat-o şi a cuprins-o între filele volumului său de debut - primul din trilogia „Invadatorii” - se numeşte „Specimenul”. În acest univers, publicul a fost invitat să pătrundă, preţ de câteva momente - suficient pentru a-i intui misterul şi profunzimile - sâmbătă, la librăria Cărtureşti, care a fost şi „laborator de creaţie” pentru tânărul autor care promite să stea alături de nume mari ale literaturii creatoare de distopii.

MATURITATE ŞI ORIGINALITATE „Ar trebui să importăm mai puţină literatură şi să ne gândim că ceea ce scriu românii sunt lucruri la fel de interesante, dacă nu chiar mai interesante decât autori pe care îi vedem în diverse blockbustere sau la cinematograf”, a spus directorul editurii Herg Benet Publishers, Alexandru Voicescu. „Mi se pare extraordinar că cineva de vârsta lui Andrei a reuşit să ducă la bun sfârşit o carte. Sunt mulţi adolescenţi de 14, 15, 16 ani care scriu. Dar de la a scrie, a ţine un jurnal sau a avea un blog, chiar un manuscris, şi până la a duce la bun sfârşit o carte, care e atât de bună încât să fie publicată şi să aibă şi succes, este mare lucru. Acest lucru demonstrează maturitate, sunt puţini tineri care ar fi putut scrie o carte cum e „Specimenul“”, a spus scriitoarea Cristina Nemerovschi.

UNIVERS DISTOPIC „Personajele sunt foarte bine conturate, romanul are un stil concentrat pe multe detalii, pe introspecţie, care te duce către un univers pe care ţi-l poţi imagina cu uşurinţă. Acest roman este şi o distopie, deoarece e greu să-ți imaginezi, la această vârstă, o lume mai rea decât cea în care trăieşti şi să vezi motivele care au dus la crearea acestei lumi şi cum evoluează personajele de acolo. Romanul are şi o poveste de dragoste. Este o carte originală, cum nu am mai citit nici la autori străini, nici la autori români. Nu urmează nicio reţetă”, a mai spus Cristina Nemerovschi.

SUSPANSUL PROVOACĂ DEPENDENŢĂ Scrisă într-un stil alert, cu fraze bine legate, cu o naraţiune care musteşte de suspans, cartea „Specimenul” provoacă dependenţă. Cum s-a născut „Specimenul” a povestit chiar Andrei Trifănescu. „Într-o zi eram pe plajă, bătea vântul şi îmi băga nisip în gură. Atunci m-am gândit cum ar fi dacă ar veni cineva şi mi-ar spune să nu mai fiu atât de liniştit şi să fac ceva”, a spus tânărul scriitor, care a creat o naraţiune complexă, cu personaje complexe, pornind de la acest sentiment.