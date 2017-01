Spectacol antrenant în Turul Dobrogei la ciclism

Desfăşurată pe parcursul a patru zile, a 12-a ediţie a Turului Dobrogei la ciclism a adus spectacol pe şoselele din judeţul Constanţa. Cei peste 50 de rutieri s-au luptat pentru o victorie de prestigiu, iar numeroasele răsturnări de situaţie din fruntea clasamentului general au făcut deliciul spectatorilor care s-au aflat pe parcursul întregului traseu. „Ne-am dorit să creştem de la an la an şi s-a văzut că am reuşit acest lucru prin nivelul competiţiei şi numărul mare de participanţi, dar şi prin faptul că sunt din cei în ce mai mulţi oameni care se plimbă cu bicicletele pe străzi şi prin parcuri. Acest lucru se datorează şi Turului Dobrogei la ciclism”, a spus Petrică Munteanu, preşedintele comisiei de organizare şi reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa, principalul finanţator al întrecerii. Turul Dobrogei a adus şi câteva surprize, doi dintre favoriţi, Alexandru Ciocan (Dinamo Bucureşti) şi Zoltan Sipoş (Mazicon Bucureşti), nereuşind să se claseze pe podium. Onoarea rutierilor români a fost salvată de Răzvan Jugănaru (Dinamo Bucureşti), care a sosit pe locul secund, la peste două minute în urma câştigătorului, bulgarul Georgi Giorgiev (Tuşnad Cycling Team). „A fost o cursă dificilă şi mă bucur că am reuşit să închei pe podium. Din păcate, am avut şi unele probleme în etapa de vineri, când reuşisem să iau tricoul galben, dar, din cauza unei neînţelegeri, am fost declasat şi am pierdut două minute. Am recuperat în etapa de sâmbătă, cu ajutorul echipei, şi am urcat până pe locul secund, dar nu am mai putut să-l ajung pe bulgar”, a spus Jugănaru. Competiţia desfăşurată în judeţul de la malul mării a fost cu atât mai apreciată, cu cât a reprezentat şi o ultimă repetiţie oficială înaintea Turului României la ciclism, care va debuta pe 4 iunie, la Constanţa. „A fost un test perfect pentru Turul României. Ne-am stabilit deja strategia şi suntem pregătiţi să atacăm primul loc, dar şi să încercăm să urcăm pe podium cu echipa”, a mărturisit Carol Eduard Novak, unul dintre liderii echipei Tuşnad Cycling Team.