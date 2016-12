Spectacol automobilistic între Saturn şi Venus

Turiştii care vor alege ca destinaţie sudul litoralului vor avea parte, în vara aceasta, de surprize extrem de plăcute. Astfel, Primăria Mangalia, în parteneriat cu „Bucharest Grand Prix”, va organiza pentru amatorii de senzaţii, în perioada 12 iulie - 1 septembrie, curse de drift şi drag pe cordonul rutier dintre Saturn şi Venus. Evenimentul se doreşte a fi o combinaţie între sportul cu motor şi entertainment. Sub egida „Mangalia Grand Prix”, în zona plajei dintre staţiunile Saturn şi Venus vor avea loc în fiecare seară, între orele 19.00 şi 23.00, adevărate spectacole auto cu participarea unor piloţi de renume mondial. Întrecerile de drifting, coordonate de Formula Drift One, în parteneriat cu Drift Allstars U.K., vor aduce în sudul litoralului piloţi consacraţi din lumea sportului cu motor şi bolizi de sute de cai putere, care vor atrage un număr mare de turişti români şi străini. După încheierea curselor, în aceeaşi perioadă, între orele 0.00 şi 5.00, în incinta Grand Prix Club by Vintage, vor avea loc petreceri unde vor fi invitaţi piloţii participanţi, spectatori, personalităţi mondene, dar şi publicul dornic de distracţie. Potrivit primarului Mangaliei, Cristian Radu, manifestarea automobilistică va fi o continuare a unuia dintre cele mai mari evenimente de gen din lume, Drift Grand Prix of Romania, care se desfăşoară anual pe circuitul stradal din Bucureşti.