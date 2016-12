Spectacol aviatic de excepţie în Mamaia!

Primul concurs de acrobaţie aeriană organizat în România sub egida Federaţiei Aeronautice Internaţionale (FAI), intitulat „FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula” va avea loc, între 10 si 12 iulie, la Mamaia, în zona hotelului Vega. Organizatorii celui mai important eveniment de aviaţie sportivă din România sînt compania constănţeană „Regional Air Services”– Aerodrom Tuzla împreună cu multiplul campion mondial la acrobaţie aeriană Jurgis Kairys, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi cel al Consiliului Judeţean. „FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula” are ca scop maximizarea potenţialului creativ al celor mai buni piloţi de acrobaţie din lume, impunînd reguli exigente, aprobate atît de FAI cît şi de Comisia Internaţională a Aerobaticii şi de campionul Jurgis Kairys. „Elite Aerobatics Formula” este un stil de competiţie aviatică folosită în Campionatul de Acrobaţie Aeriană de la Al Ain, Emiratele Arabe Unite, în ultimii doi ani. Folosind acest format competiţional, evenimentul oferă producătorilor de aeronave de acrobaţie o platformă pentru a demonstra performanţele produselor lor. Astfel, sub deviza „Honda- power of dreams”, Honda Trading România este susţinătorul evenimentului. Competiţia estivală constă din două părţi: acrobaţie cu program impus, contracronometru, şi acrobaţie freestyle. La concurs sînt aşteptaţi: Campionul Mondial absolut în 2007, spaniolul Ramon Alonso, din Spania, totodată cîstigător al competiţiei de acrobaţie de la Al Ain, din Emiratele Arabe Unite, Svetlana Kapanina, din Rusia, de cinci ori Campioană Mondială, americanul Hubie Tolson, campion naţional, Tom Cassels, din Marea Britanie, campion naţional, Zoltan Veres, din Ungaria, posesor al recordului mondial pentru cel mai mare număr de tonouri efectuate succesiv, Philipp Steinbach din Germania, Renoud Escalle din Franţa, Pierre Marmi din Elveţia şi, probabil, un pilot român desemnat de aerodromul Tuzla. Juriul va fi format din patru dintre cei mai buni arbitri de aviaţie, avizati de FAI: Quintin Hawthorne, Africa de Sud, John Gailard, Africa de Sud, Kimo Virtannen, Finlanda şi Lars Arvidson din Suedia. Comitetul de concurs este alcatuit din: Jurgis Kairys, Lituania, director secondat de asistenţii:Robert E. Fry, din Noua Zealanda şi Mantas Kairys, tot din Lituania.