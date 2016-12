Spectacol aviatic, naval şi terestru

FOCURI DE ARTILERIE De Ziua Marinei, miile de constănţeni şi turiştii care au venit pe faleza din faţa Comandamentului Operaţional Naval din Constanţa au avut ocazia să vadă una dintre cele mai mari desfăşurări de forţe navale din ultimii ani. Semnalul de începere a exerciţiului militar pregătit de Forţele Navale Române a fost dat de militarii Batalionului 307 Infanterie Marină, care au tras 21 de salve cu tunuri de calibru 76 de mm, dispuse pe digul de nord al Portului Tomis, după ceremonialul de ridicare a pavilionului şi a marelui pavoaz. Focurile de artilerie au fost urmate de trecerea unui elicopter IAR 330 Puma Naval prin faţa tribunei oficiale, purtând drapelul naţional. Potrivit scenariului exerciţiului, din partea de nord s-au apropiat de o formaţiune navală care păzea coasta două avioane IAR Şoim, din escadrila a II-a a Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene. La scurt timp, a urmat un al doilea val de atac format din două avioane MIG 21 LanceR. În acelaşi timp, se apropia şi un atac naval.

CONTRAATAC Navele din dispozitiv au fost informate din timp despre pericolul aerian şi naval de către Centrul Radioelectronic şi Observare „Callatis“. Comandanţii navelor au luat măsuri de pregătire a armamentului, de efectuare a manevrei corespunzătoare şi de respingere a atacului aerian şi naval. Cu doar câteva clipe înainte de atacul aerian, un elicopter Puma Naval a executat un zbor la joasă înălţime şi a lansat capcane termice care au rolul de a asigura protecţia împotriva rachetelor dirijate prin infraroşu. În acelaşi timp, nava purtătoare de rachete 190 „Lăstunul“ a lansat proiectile de bruiaj destinate realizării de ţinte false de radiolocaţie, care să deruteze şi să scoată din luptă rachetele inamice autodirijate. Cum mijlocul principal de lovire pe comunicaţiile maritime este racheta navală, după îndepărtarea atacului aerian, nava „Lăstunul“, comandată de căpitan-comandorul Marius Bădulescu, a executat căutarea şi atacul simulat cu rachete a unei grupări navale inamice. În dispozitivul de luptă a intrat şi corveta 263 „Viceamiral Eugeniu Roşca“, comandată de căpitan-comandorul Ciprian Mandachi, care a simulat căutarea, descoperirea şi atacul unui submarin folosind armamentul de la bordul navei. Pentru nimicirea submarinelor, corveta a declanşat atacul folosind torpilele antisubmarin. Vânătoarea a fost continuată prin lansarea a două bombe antisubmarin, iar în final, submarinul inamic a fost atacat prin lansarea a două salve de bombe reactive tip BR – 2500. După terminarea acestei misiuni, un elicopter Puma Naval a executat un exerciţiu de aprovizionare pe verticală a fregatei „Mărăşeşti“.

CAUTĂ ŞI DISTRUGE Următoarele nave care au intrat în scenă au fost Monitorul 47 „Lascăr Catargiu“ şi Vedeta Blindată 176 „Rahova“, care au simulat respingerea atacurilor navelor inamice cu armamentul de la bord. Monitorul 47 „Lascăr Catargiu“, comandată de locotenent-comandorul Ciprian Armaşu, a fost construită în şantierul Naval Drobeta – Turnu Severin, în anul 1996. Vedeta Blindată 176 „Rahova“, comandată de căpitanul Emil Oancea, a fost construită în 1986, la Şantierul Naval Mangalia. Cele două nave au tunuri de 100 de mm, instalaţii de aruncătoare de proiectile reactive, cu câte 40 de tuburi fiecare, tunuri calibru 30 mm cu două ţevi, instalaţii de mitraliere antiaeriene de 14,5 mm cu patru ţevi şi rachete antiaeriane STRELA 2M. După îndepărtarea pericolului au intrat în luptă militarii din cadrul Grupului de Scafandri de Luptă EOD. Misiunea scafandrilor a fost de a deschide o pasă (o poartă - nr) pe care au balizat-o dirijând astfel trupele de desant către zona verificată. Minele şi obiectele suspecte aflate pe fundul mării au fost distruse de scafandri EOD, pentru ca desantul trupelor să se facă în siguranţă. Pentru că militarii din forţele speciale au neutralizat grupurile de scafandri EOD, din elicopterele Puma Naval au debarcat prin salt liber şi în rapel alţi scafandri care au simulat susţinerea atacului asupra falezei. La finalul luptei, un elicopter al Forţelor Navale a executat o misiune de extragere din apă a unui scafandru rănit.

DEBARCARE Faleza a fost atacată din nou! De această dată, de trei grupări de ambarcaţiuni uşoare de asalt. Pe nave s-au aflat puşcaşii marini ai Companiei 1 de Infanterie Marină din cadrul Batalionului de Infanterie Marină. Respingerea desantului inamic a fost susţinută şi de Bateria Sprijin, comandată de Laurenţiu Ştefan, care a dispus în zona respectivă şase tunuri calibrul 76 mm, trei aruncătoare de grenade antitanc calibru 73 de mm şi trei instalaţii mobile de lansare rachete antiaeriene. După finalizarea neutralizării desantului inamic, exerciţiul s-a mutat din nou în larg. De această dată, pentru un exerciţiu demonstrativ de apuntare a unui elicopter la bordul Fregatei 221 „Regele Ferdinand“, aflată în marş. Elicopterul IAR 330 Puma Naval a fost pilotat de căpitanul de marină Bogdan Curcă, primul ofiţer de marină care a obţinut certificarea de pilot–comandant pentru executarea misiunilor deasupra mării, cu operare de la bordul fregatelor. Din cauza condiţiilor restrictive de spaţiu pe care le oferă puntea Heliport a unei nave, oscilaţiilor de tangaj şi ruliu, pe de o parte, şi turbulenţelor induse de deplasarea navei, această operaţiune necesită deprinderi care pot fi dobândite numai printr-un antrenament intens.

NAVA AMIRAL Ca element de noutate, anul acesta a participat la Ziua Marinei şi nava amiral a Poliţiei de Frontieră Române. Conform exerciţiului, nava MAI 1105 „Ştefan Cel Mare“ a intervenit pentru evacuarea echipajului unei nave la bordul căreia a izbucnit un incendiu şi pentru efectuarea manevrelor de lichidare a acestuia. Nava „Ştefan Cel Mare“ este dotată cu o instalaţie complexă de stins incendii, putând asigura intervenţia pentru stingerea incendiilor la bordul navelor aflate în pericol. De asemenea, ea poate interveni şi în cazul producerii unor incidente de poluare marină având posibilitatea de a ambarca un container cu material dispersant şi de a împrăştia aceste materiale în vederea neutralizării hidrocarburilor.

REGATA După terminarea exerciţiilor militare s-a desfăşurat Regata „Bricul Mircea“ cu participarea Yaht Club Regal. Cuterele din clasele Raicer şi Cruiser, Cozia, Motivation, Harmony, Adornate, Ann şi Tomis, au participat an de an la competiţiile organizate sub patronajul Federaţiei Române de Yahting. Regata a fost urmată de un concurs de Formula 2 cu bărci ZAPCUT construite în România. Ele au o lungime de 5,2 metri, de concepţie catamaran, cu motoare de 90 cp, care pot atinge o viteză de 110km/h. Încheierea aplicaţiilor din faţa Comandamentului Naval a aparţinut avioanelor SC Regional Air Services Tuzla, care au executat o serie de acrobaţii spectaculoase.

JOCURI MARINĂREŞTI După finalizarea acrobaţiilor aeriene, spectacolul s-a mutat în Portul Tomis, acolo unde câteva zeci de constănţeni şi turişti s-au întrecut, timp de aproape două ore, în jocuri marinăreşti, respectiv porcul la şcondru, dansul raţelor, trasul la parâmă şi concursul de înot. Lupta cea mare s-a dat, însă, pe cei doi porci şi pentru cele 10 raţe puse la bătaie de organizatori. Din cauza căldurii şi a numărului mare de participanţi, Ziua Marinei nu a fost lipsită de incidente. Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la corturile de prim ajutor, iar o tânără a fost transportată de o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa după ce a leşinat. Manifestările dedicate Zilei Marinei s-au încheiat azi noapte, odată cu aprinderea pavoazului electric, urmată de retragerea cu torţe.

ZIUA MARINARILOR Anul acesta, marinarii au sărbătorit şi o altă ocazie specială. „Sărbătorim astăzi 151 de ani de când s-a organizat pentru prima dată „Ziua Marinei“, dar şi 20 de ani de la organizarea acestei sărbători împreună, respectiv marina militară cu cea comercială“, a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.