Spectacol caritabil pentru Maria

Talentații frați Cosmin și Mihai Adrian, câștigătorii locului II la show-ul televizat „Românii au talent”, Mircea Cazan, Raluca Sofrone, Lucian Colareza, Rodica Rodion, Alex Florea, Ionuţ Dulgheriu, Liliana Cornilă, Denisa Ștefania Lucan, New Force of Dance, Ammos Band și ansamblul de dansuri al Comunității Grecești „Elpis”, alături de copii din centrele de plasament constănțene, vor dansa și vor cânta, luni, de la ora 17.00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Momentele artistice pe care ei le vor susține fac parte dintr-un spectacol cu scop caritabil dedicat Mariei, o fetiță de 13 ani, diagnosticată cu paralizie cerebrală încă de la naștere.

Maria a beneficiat până acum de implanturi cu celule stem în China. În urma lor a înregistrat progrese semnificative, iar pentru continuarea acestui tratament la clinica din China are nevoie de suma de 38.400 dolari. Pentru a o ajuta pe Maria Mihaela Franga să continue tratamentul, Asociația Constanța mai Frumoasă și Crucea Roșie Constanța și-au propus să organizeze acest spectacol caritabil.

Biletele, la prețul de 25 de lei, pot fi achiziționate de la Prăvălia cu Cărți (Str. Stefan cel Mare, nr. 31), Pictor Shop (incinta Tomis Mall - parter), Universitatea „Ovidius”, Asociația „Noua Acropolă” și de la voluntarii Crucii Roșii Constanța.

„Maria s-a născut la un an după ce am îngropat primul meu copil și din prima zi a primit un diagnostic greu de dus: paralizie cerebrală (centrii nervoși paralizați din cauza lipsei oxigenului în timpul nașterii. Acum are 12 ani și încă folosește scutec de unică folosință, încă nu poate mesteca mâncarea, încă nu poate alerga, poate merge doar cu gheată ortopedică, dar nu poate vorbi. În 2008, am fost de două ori în China, în acest interval a primit zece implanturi cu celule stem în urma cărora a făcut progrese destul de mari. Acum încercăm să-i dăm Mariei posibilitatea să spună „mama” sau să poată mesteca mâncarea, să poată alerga sau să poată merge la toaletă, așa cum ar trebui la vârsta ei, dar asta nu se poate face decât cu alte celule stem introduse în corpul ei, iar asta se poate face cu mulți bani și cu multă bunăvoință din partea oamenilor care află de noi”, a spus Gabriela Andrei, mama Mariei.

Cei care nu pot participa la spectacol, dar care doresc să o ajute pe Maria pot să facă donații în conturile bancare afișate mai jos, deschise la Banca Raiffeisen Bank - filiala Mangalia, titular conturi Andrei Gabriela.

LEI - RO59 RZBR 0000 0600 1419 1401

EURO - RO58 RZBR 0000 0600 0916 1290

DOLARI - RO21 RZBR 0000 0600 0950 1165