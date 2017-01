Spectacol cu porţile deschise

Sorţii au rezervat un debut de foc pentru CS Tomis Constanţa în actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal feminin. Elevele lui Dumitru Muşi vor da piept duminică, la Sala Sporturilor, de la ora 11.00, cu marea favorită la titlu, Oltchim Rîmnicu Vîlcea. “Nu cred că este un avantaj să jucăm în prima etapă cu echipa cea mai puternică din campionat. Dar nu ne temem, de aceea am şi acceptat să participăm la ultimul turneu de verificare, chiar dacă a fost programat prea aproape de începutul campionatului. Am avut ocazia să căpătăm experienţă în nouă formulă şi am luat pulsul celor de la Oltchim şi Silcotub. În plus, ne-a prins bine şi meciul împotriva grupării din Serbia”, a explicat tehnicianul constănţean. Acesta nu va putea apela la serviciile lui Jerebie, Busuioceanu, Mateescu şi Roşu, toate accidentate, în timp ce Pîrîianu şi Druţu nu sînt în plenitudinea forţelor din cauza problemelor medicale. “Sînt sigur că vor strînge din dinţi şi vor juca”, a spus Muşi despre cele două. De partea cealaltă, vîlcencele se prezintă în haine de gală, selecţionerul Gheorghe Tadici avînd la dispoziţie nu mai puţin de nouă vicecampioane mondiale în lot. “Este greu de presupus că putem învinge pe Oltchim, dar ne vom lupta pentru fiecare minge”, a spus principalul finanţator al Tomisului, Gheorghe Slabu.

Oficialii constănţeni le-au pregătit o surpriză suporterilor, hotărînd să lase intrarea liberă. “Vrem ca publicul constănţean să aibă ocazia de a vedea pe viu un spectacol handbalistic de calitate”, a explicat Slabu.

Celelalte meciuri ale etapei - sîmbătă: Rulmentul Braşov - Silcotub Zalău; duminică: Mureşul Tg. Mureş - HCM Baia Mare; U. Jolidon Cluj - U. Timişoara; Dunărea Brăila - Rapid CFR Bucureşti; Astral Poşta Cîlnău - HCM Roman; CSM Cetate Deva - Oţelul Galaţi.